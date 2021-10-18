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تقنية البنات ببلقرن تأسس أول فريق كشفي نسائي

تقنية البنات ببلقرن تأسس أول فريق كشفي نسائي

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تقنية البنات ببلقرن تأسس أول فريق كشفي نسائي

تقنية البنات ببلقرن تأسس أول فريق كشفي نسائي
تقنية البنات ببلقرن
http://almnatiq.net/?p=1059781
المناطق - عسير:

دشنت الكلية التقنية للبنات بمحافظة بلقرن بحضور عميدة الكلية الأستاذة أروى بنت عبد الله الغامدي ومديرة مكتب التعليم الأستاذة هيا شعلان القرني وعدد من قائدات المدارس بالمحافظة أول فريق كشفي نسائي بالمحافظة.

وأوضحت عميدة الكلية الأستاذة أروى الغامدي أن تأسيس الفريق الكشفي يأتي تحقيقاً لتطلعات رؤية المملكة 2030 بتمكين ومشاركة المرأة في العملية التنموية للمجتمع، وتقديم الدعم عبر تنمية مواهبها وخبراتها واستثمار طاقاتها.

وأضافت أن الفريق يهدف إلى تقديم البرامج والمبادرات التطوعية التي تخدم الوطن والمجتمع وتعزيز وتنمية ثقافة التعاون

وقد أقيم بهذه المناسبة حفل خطابي بدأ بالسلام الملكي ثم كلمة ترحيبيه من القائدة الكشفية عزة الشهراني وبعد ذلك بدأت مراسم أداء الوعد الكشفي وعقب ذلك تم تقليد المتدربات المناديل الكشفية واختتم الحفل بالعديد من  المسابقات الكشفية.

 

 

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