احدث الأخبار

وزارة الشؤون البلدية تكشف عن أبرز البروتوكولات الوقائية في قاعات الأفراح والمناسبات
أبرز المواد
 إطلاق 14 خدمة جديدة لوزارة الداخلية خلال ملتقى أبشر السابع
أبرز المواد
 أمير القصيم يستقبل معالي نائب وزير الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد
منطقة القصيم
 وزير الخارجية اللبناني: عون وميقاتي لا يستطيعون إقالة قرداحي
أبرز المواد
 تزامنًا مع سباق “فورمولا 1”.. “موسم جدة” يهدي “العروس” نادي اليخوت العالمي
محليات
 رسميًا.. الغذاء والدواء توافق على استخدام لقاح “فايزر” في الفئة العمرية من 5 – 11 عامًا
أبرز المواد
 مساعد مدير الشؤون الوقائية: المخدرات أداة لهدم الأسر وفقدان استقرارها
أبرز المواد
 وزير الخارجية اللبناني يعترف بتهريب “الكبتاغون” من لبنان إلى المملكة
أبرز المواد
 أمير جازان بالنيابة يرأس جلسة مجلس المنطقة
منطقة جازان
 في تسجيل مسرب.. وزير الخارجية اللبناني: لم تعجبني تصريحات قرداحي
أبرز المواد
 انطلاق مهرجان الدرعية للسيارات الكلاسيكية في موسمه السادس غداً
محليات
  أمير منطقة حائل يتسلم تقريراً عن جهود هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مواجهة كورونا المستجد
محليات
وزارة الشؤون البلدية تكشف عن أبرز البروتوكولات الوقائية في قاعات الأفراح والمناسبات

وزارة الشؤون البلدية تكشف عن أبرز البروتوكولات الوقائية في قاعات الأفراح والمناسبات

أبرز المواد
إطلاق 14 خدمة جديدة لوزارة الداخلية خلال ملتقى أبشر السابع

إطلاق 14 خدمة جديدة لوزارة الداخلية خلال ملتقى أبشر السابع

أبرز المواد
أمير القصيم يستقبل معالي نائب وزير الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد

أمير القصيم يستقبل معالي نائب وزير الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد

منطقة القصيم
وزير الخارجية اللبناني: عون وميقاتي لا يستطيعون إقالة قرداحي

وزير الخارجية اللبناني: عون وميقاتي لا يستطيعون إقالة قرداحي

أبرز المواد

تزامنًا مع سباق “فورمولا 1”.. “موسم جدة” يهدي “العروس” نادي اليخوت العالمي

تزامنًا مع سباق “فورمولا 1”.. “موسم جدة” يهدي “العروس” نادي اليخوت العالمي
http://almnatiq.net/?p=1059798
المناطق - مكة المكرمة:

وضعت إدارة “موسم جدة” لمساتها الأخيرة على أعمال مشروع ترفيهي صناعي رياضي ضخم، ووجهة جديدة تتمثل في نادي اليخوت بجدة، الذي يقع على واجهة الكورنيش الشمالي، وسيتزامن تدشينه مع انطلاق سباق الجائزة الكبرى “فورمولا 1″، ومن المنتظر أن يصبح المشروع الجديد ضمن أحد الفعاليات الحاضنة لزوار السباق، وجزءًا من الكرنفال العالمي.

وقد نال “نادي اليخوت” حظًّا من الاهتمام وسرعة الإنجاز؛ حيث لم يمضِ على إنشائه أكثر من 6 أشهر، بالإضافة إلى موقعه المميز على البحر، وقربه من الأحياء السكنية، وسهولة الوصول إليه؛ فهو مشروع ضخم يقع على مساحة 215 ألف متر مربع، ويتميز بالتصاميم العصرية الساحرة، والإطلالة المذهلة، والمزج بين الهوية البحرية وفنون العمارة السعودية، وتنوع المرافق، وتعدد الخدمات.

وفي ديسمبر المقبل -موعد “فورمولا 1″، سيحظى مشروع نادي جدة لليخوت بشهادة الضيوف العالميين والجمهور، مستمتعين بحركة الزوارق وهي تلاطف أمواج البحر، كما ستتاح الفرصة لتجربة السكن بفندق الـ5 نجوم الواقع على ضفاف المرسى، وأيضًا متعة التسوق في المتاجر الفاخرة في آل “مارينا”، إلى جانب المطاعم والمقاهي المعانقة لبحر العروس.

وتنوي إدارة موسم جدة فتح أبواب النادي طوال العام، وتقديم كل الخدمات للزوار والسياح وعشاق البحر، وأيضًا لممارسي رياضة المشي في المسارات المخصصة.

 

ويُعد “نادي اليخوت” أحدث مشاريع “موسم جدة؛ حيث يأتي بعد “جدة سوبردوم” الذي لم يمضِ على افتتاحه أقل من عام، وسيظل النادي مشروعًا مستدامًا، ومنطقة جذب ترفيهية وسياحية، ومقصدًا لكل أفراد الأسرة، و”أيقونة جمال” بتصميمه الرائع والفريد.

 

روابط ذات صلة

إغلاق 35 منشأة مخالفة في محافظة جدة

إغلاق 35 منشأة مخالفة في محافظة جدة
ضبط منشأة مقاولات بجدة لعدم توفيرها مقرًا لأحد العمال

ضبط منشأة مقاولات بجدة لعدم توفيرها مقرًا لأحد العمال
أمانة جدة تختتم حملة التعريف بسرطان الثدي وتنظم لقاءً عن متلازمة داون

أمانة جدة تختتم حملة التعريف بسرطان الثدي وتنظم لقاءً عن متلازمة داون

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*