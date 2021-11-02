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رسميًا.. الغذاء والدواء توافق على استخدام لقاح “فايزر” في الفئة العمرية من 5 – 11 عامًا

رسميًا.. الغذاء والدواء توافق على استخدام لقاح “فايزر” في الفئة العمرية من 5 – 11 عامًا
http://almnatiq.net/?p=1059804
المناطق - الرياض:

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء اليوم، موافقتها على شمول الفئة العمرية التي يسمح لها بتلقي لقاح فايزر (BNT162b2) لتشمل الفئات العمرية من 5 – 11 عامًا في المملكة، بعد أن تقدمت شركة فايزر بطلب الموافقة والاعتماد من قبل الهيئة، لتتمكن بعد ذلك الجهات الصحية في المملكة من استخدامه لدى الأفراد الذين تبلغ أعمارهم خمسة أعوام فما فوق.

وجاء قرار موافقة الهيئة على شمول الفئات العمرية المستهدفة باللقاح استنادًا على البيانات التي قدمتها الشركة أن اللقاح استوفى المتطلبات التنظيمية الخاصة، إذ تضمنت الدراسات السريرية والتقارير العملية لتقييم فاعلية وسلامة اللقاح لهذه الفئة العمرية.

وكانت الغذاء والدواء وافقت على تسجيل لقاح “فايزر” في المملكة بتاريخ 25 ربيع الآخر 1442هـ الموافق 10 ديسمبر 2020م، بعد أن تقدمت شركة “فايزر” لطلب الموافقة على تسجيله، لتتمكن بعد ذلك الجهات الصحية في المملكة من استيراد اللقاح واستخدامه.

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