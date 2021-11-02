وزارة الشؤون البلدية تكشف عن أبرز البروتوكولات الوقائية في قاعات الأفراح والمناسبات

دعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إلى ضرورة الالتزام البروتوكولات الوقائية في قاعات الأفراح والمناسبات والاستراحات.
ونشر الحساب الرسمي للوزارة في “تويتر” عددًا من البروتوكولات الوقائية، وغرد قائلا: “كن ملتزمًا في تطبيق البروتوكولات الوقائية في قاعات الأفراح والمناسبات والاستراحات”.
وتشمل البروتوكولات الوقائية في قاعات الأفراح والمناسبات والاستراحات ما يلي:
– التباعد: إلغاء التباعد الجسدي والسماح بكامل الطاقة الاستيعابية للقاعة.
– تعهد: يتعهد الشخص لداعي للحضور بالالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية.
– محصن: يجب عمل نقطة فحص للتحقق من الحالة الصحية للحضور عن طريق تطبيق توكلنا
وأن تكون الحالة الصحية في توكلنا “محصن”.
– الكمامة: يجب على العاملين والحضور تجنب المصافحة ولبس الكمامة في جميع الأوقات.
– أماكن الطعام: توفير الأواني والأكواب ذات الاستخدام الواحد للأطعمة والمشروبات.
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