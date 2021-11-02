وزارة الشؤون البلدية تكشف عن أبرز البروتوكولات الوقائية في قاعات الأفراح والمناسبات

محررو المناطق:

دعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إلى ضرورة الالتزام البروتوكولات الوقائية في قاعات الأفراح والمناسبات والاستراحات.

ونشر الحساب الرسمي للوزارة في “تويتر” عددًا من البروتوكولات الوقائية، وغرد قائلا: “كن ملتزمًا في تطبيق البروتوكولات الوقائية في قاعات الأفراح والمناسبات والاستراحات”.

وتشمل البروتوكولات الوقائية في قاعات الأفراح والمناسبات والاستراحات ما يلي:

– التباعد: إلغاء التباعد الجسدي والسماح بكامل الطاقة الاستيعابية للقاعة.

– تعهد: يتعهد الشخص لداعي للحضور بالالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية.

– محصن: يجب عمل نقطة فحص للتحقق من الحالة الصحية للحضور عن طريق تطبيق توكلنا

وأن تكون الحالة الصحية في توكلنا “محصن”.

– الكمامة: يجب على العاملين والحضور تجنب المصافحة ولبس الكمامة في جميع الأوقات.

– أماكن الطعام: توفير الأواني والأكواب ذات الاستخدام الواحد للأطعمة والمشروبات.