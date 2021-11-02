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جامعة الأميرة نورة تشارك في المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية 2021 بدبي

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جامعة الأميرة نورة تشارك في المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية 2021 بدبي

جامعة الأميرة نورة تشارك في المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية 2021 بدبي
http://almnatiq.net/?p=1059815
المناطق - واس:

شاركت مجموعة من طالبات كلية الهندسة بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، في “المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية 2021 – دبي” بنسخته الثانية والسبعين، تحت شعار “إلهام وابتكار واكتشافات في خدمة البشرية”.

وتأتي مشاركة كلية الهندسة في مثل هذه الفعاليات؛ حرصًا منها على دعم الطالبات محليًا وعالميًا، بالإضافة إلى التركيز على تنمية القدرات الطلابية ودعم نجاحات الطالبات.

وجاءت مشاركة الطالبات بتقديم ورقة بحثية تحت عنوان “دراسة متعددة المعايير للتأثير والمخاطر على فسيولوجيا وعلم النفس البشريين في الفضاء الجوي وتأثير الروبوتات البديلة في الاتصال والاستكشاف في الفضاء”.

وتسلط الدراسة الضوء على الآثار والمخاطر الرئيسية لرحلات الفضاء على جسم الإنسان مثل الإشعاع الذي يمكن أن يؤدي إلى الموت للأشخاص خارج نطاق حماية المجال المغناطيسي للأرض، واقتراح حلول مختلفة للحد من مثل هذه الحوادث والتغلب على الصعوبات في ذلك المجال.

يذكر أن المؤتمر الذي استقطب هذا العام ما يزيد عن 6.500 شخص من عشاق الفضاء والوفود من أكثر من 110 دولة، يهدف إلى المساهمة بفعالية في تقدم البشرية والعلم من خلال تعزيز التعاون بين الدول في مجال الفضاء.

ويُعـد “المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية” من أبرز الفعاليات العالمية في مجال الفضاء الخارجي، وتستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة للمرة الأولى من قبل مركز محمد بن راشد للفضاء.

وتجمع النسخة الثانية والسبعون من هذا المؤتمر متخصصين من وكالات ومؤسسات علوم الفضاء، وروّاد فضاء ومهندسين وعلماء يلتقون؛ لتبادل المعلومات والتباحث في أبرز التطورات وأحدث التقنيات التي يشهدها هذا القطاع.

 

 

 

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