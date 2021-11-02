احدث الأخبار

إطلاق 14 خدمة جديدة لوزارة الداخلية خلال ملتقى أبشر السابع
أبرز المواد
 أمير القصيم يستقبل معالي نائب وزير الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد
منطقة القصيم
 وزير الخارجية اللبناني: عون وميقاتي لا يستطيعون إقالة قرداحي
أبرز المواد
 تزامنًا مع سباق “فورمولا 1”.. “موسم جدة” يهدي “العروس” نادي اليخوت العالمي
محليات
 رسميًا.. الغذاء والدواء توافق على استخدام لقاح “فايزر” في الفئة العمرية من 5 – 11 عامًا
أبرز المواد
 مساعد مدير الشؤون الوقائية: المخدرات أداة لهدم الأسر وفقدان استقرارها
أبرز المواد
 وزير الخارجية اللبناني يعترف بتهريب “الكبتاغون” من لبنان إلى المملكة
أبرز المواد
 أمير جازان بالنيابة يرأس جلسة مجلس المنطقة
منطقة جازان
 في تسجيل مسرب.. وزير الخارجية اللبناني: لم تعجبني تصريحات قرداحي
أبرز المواد
 انطلاق مهرجان الدرعية للسيارات الكلاسيكية في موسمه السادس غداً
محليات
  أمير منطقة حائل يتسلم تقريراً عن جهود هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مواجهة كورونا المستجد
محليات
 8 جامعات في نهائيات كرة الطائرة بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام
المنطقة الشرقية
إطلاق 14 خدمة جديدة لوزارة الداخلية خلال ملتقى أبشر السابع

إطلاق 14 خدمة جديدة لوزارة الداخلية خلال ملتقى أبشر السابع

أبرز المواد
أمير القصيم يستقبل معالي نائب وزير الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد

أمير القصيم يستقبل معالي نائب وزير الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد

منطقة القصيم
وزير الخارجية اللبناني: عون وميقاتي لا يستطيعون إقالة قرداحي

وزير الخارجية اللبناني: عون وميقاتي لا يستطيعون إقالة قرداحي

أبرز المواد
تزامنًا مع سباق “فورمولا 1”.. “موسم جدة” يهدي “العروس” نادي اليخوت العالمي

تزامنًا مع سباق “فورمولا 1”.. “موسم جدة” يهدي “العروس” نادي اليخوت العالمي

محليات

إطلاق 14 خدمة جديدة لوزارة الداخلية خلال ملتقى أبشر السابع

إطلاق 14 خدمة جديدة لوزارة الداخلية خلال ملتقى أبشر السابع
http://almnatiq.net/?p=1059824
المناطق- الرياض:

كشف الحساب الرسمي لمنصة “أبشر” على موقع “تويتر”، اليوم الأربعاء، عن أبرز جهود وزارة الداخلية في أتمتة خدمات قطاعاتها تعرّف على الخدمات الجديدة التي تم تدشينها خلال ملتقى أبشر السابع.

وسلط الحساب الضوء على أبرز الخدمات الجديدة من خلال إنفوجرافيك يوضح أبرز خطوات التحول للتعاملات الإلكترونية:، والتي جاءت كالتالي:

وكانت وزارة الداخلية قد أطلقت الأربعاء، عددًا من الخدمات الجديدة في منصتي “أبشر أفراد” وميدان.

ورعى وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف اليوم، ملتقى أبشر السابع للتعاملات الإلكترونية، وذلك بفندق الانتركونتيننتال بمدينة الرياض.

ودشن وزير الداخلية خلال الملتقى عددا من الخدمات الإلكترونية الجديدة في منصة ” أبشر أفراد”، كما أطلق النسخة الثانية من ” تحدي أبشر”، أحد مخرجات واحة حي أبشر لنشر ثقافة الإبداع والابتكار واستشراف المستقبل باستخدام التقنيات الحديثة

وأكد الأمير عبد العزيز بن سعود أنه تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تواصل الوزارة جميع مهماتها في إطار تحقيق برامج رؤية المملكة 2030، ومن ذلك تحقيق التحول الرقمي في إجراءاتها وخدماتها كافة، وتمكين جميع شركائها من الوزارات والجهات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد من الوصول إلى البيانات والخدمات بشكل رقمي آمن.

وأشار وزير الداخلية إلى أن المملكة حرصت على تبني التحول الرقمي الحكومي، لتتوالى الإنجازات في مجال التقنية بشكل غير مسبوق في سبيل الوصول إلى الحكومة الذكية.

 

روابط ذات صلة

إعلان نتائج قبول دورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم 51 بكلية الملك فهد الأمنية

إعلان نتائج قبول دورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم 51 بكلية الملك فهد الأمنية
وزير الداخلية يرعى تخريج 216 طالبًا وطالبة بجامعة نايف للعلوم الأمنية

وزير الداخلية يرعى تخريج 216 طالبًا وطالبة بجامعة نايف للعلوم الأمنية
الإطاحة بـ 62 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من المناطق (فيديو)

الإطاحة بـ 62 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من المناطق (فيديو)

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*