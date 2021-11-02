إطلاق 14 خدمة جديدة لوزارة الداخلية خلال ملتقى أبشر السابع

المناطق- الرياض:

كشف الحساب الرسمي لمنصة “أبشر” على موقع “تويتر”، اليوم الأربعاء، عن أبرز جهود وزارة الداخلية في أتمتة خدمات قطاعاتها تعرّف على الخدمات الجديدة التي تم تدشينها خلال ملتقى أبشر السابع.

وسلط الحساب الضوء على أبرز الخدمات الجديدة من خلال إنفوجرافيك يوضح أبرز خطوات التحول للتعاملات الإلكترونية:، والتي جاءت كالتالي:

ضمن جهود وزارة الداخلية في أتمتة خدمات قطاعاتها تعرّف على الخدمات الجديدة التي تم تدشينها خلال #ملتقى_أبشر_السابع pic.twitter.com/jmVu0DtAra — أبشر (@Absher) November 3, 2021

وكانت وزارة الداخلية قد أطلقت الأربعاء، عددًا من الخدمات الجديدة في منصتي “أبشر أفراد” وميدان.

ورعى وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف اليوم، ملتقى أبشر السابع للتعاملات الإلكترونية، وذلك بفندق الانتركونتيننتال بمدينة الرياض.

ودشن وزير الداخلية خلال الملتقى عددا من الخدمات الإلكترونية الجديدة في منصة ” أبشر أفراد”، كما أطلق النسخة الثانية من ” تحدي أبشر”، أحد مخرجات واحة حي أبشر لنشر ثقافة الإبداع والابتكار واستشراف المستقبل باستخدام التقنيات الحديثة

وأكد الأمير عبد العزيز بن سعود أنه تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تواصل الوزارة جميع مهماتها في إطار تحقيق برامج رؤية المملكة 2030، ومن ذلك تحقيق التحول الرقمي في إجراءاتها وخدماتها كافة، وتمكين جميع شركائها من الوزارات والجهات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد من الوصول إلى البيانات والخدمات بشكل رقمي آمن.

وأشار وزير الداخلية إلى أن المملكة حرصت على تبني التحول الرقمي الحكومي، لتتوالى الإنجازات في مجال التقنية بشكل غير مسبوق في سبيل الوصول إلى الحكومة الذكية.