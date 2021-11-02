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الكويت: نقف بجوار المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها
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المناطق - واس:

دانت دولة الكويت بأشد العبارات استمرار محاولات الحوثي تهديد أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر استهداف جازان بطائرتين مسيرتين.

وأوضحت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها اليوم أن استمرار هذه الممارسات العدوانية وما تشهده من تصعيد يستهدف المدنيين والمناطق المدنية وأمن المملكة العربية السعودية الشقيقة واستقرار المنطقة يشكل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي والإنساني ويتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم لردع هذه التهديدات ومحاسبة مرتكبيها.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

 

 

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