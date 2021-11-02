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أمانة الرياض توضح خطوات إصدار رخصة تسوير المنشآت

أمانة الرياض توضح خطوات إصدار رخصة تسوير المنشآت
http://almnatiq.net/?p=1059848
المناطق - الرياض:

أوضحت  أمانة مطقة الرياض 7 خطوات لإصدار رخصة تسوير المنشآت والمشاركة في تحسين المشهد الحضري للمنطقة.

وأبانت  الأمانة عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر” أن مدة تنفيذ الخدمة تتطلب يوم عمل واحد ولا تتجاوز 8 ساعات عمل.

وقالت الأمانة إن للتسوير مميزات كثيرة حيث إنه  يسهم في تحسين المشهد الحضري للمدينة ومنع تحوّل الأراضي إلى مكب نفايات، كما تحد من أي تعديات على الممتلكات الخاصة بالإضافة إلى أنها تسهم في التعريف بالمشاريع قيد الإنشاء، كما أوضحت أمانة منطقة الرياض  خطوات إصدار الترخيص وهي:

 

– التحقق من بيانات الإثبات من خلال التكامل مع خدمات وزارة الداخلية

 

– التأكد من الصكوك المدخلة من خلال خدمات كتابة العدل

 

– إدخال المعلومات اللازمة وتحديد الموقع الجغرافي، وإرفاق المستندات المطلوبة

 

– يُرسل النظام رسالة نصية للمواطن تتضمن رقم الطلب

 

– يُستلم الطلب من خلال البلدية آلياً يُصدر تقرير مساحي ، ترسل إلى المستفيد فاتورة السداد

 

– يصدر تقرير مساح، وترسل إلى المستفيد فاتورة السداد

 

– مراجعة واعتماد الرخصة بعد السداد من قبل رئيس البلدية

 

 

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