الهلال يكشف تفاصيل جراحة عبدالله عطيف

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أجرى عبدالله عطيف، لاعب فريق الكرة الأول بنادي الهلال، عملية جراحية في غضروف الركبة، اليوم الأربعاء، في مدينة ليون الفرنسية.

ونشر الحساب الرسمي للهلال على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صورة للاعب بعد الجراحة، وكتب عليها: “أجرى لاعب الهلال عبدالله عطيف، اليوم الأربعاء، في مدينة ليون الفرنسية، عملية جراحية في غضروف الركبة تكلّلت ولله الحمد بالنجاح”.