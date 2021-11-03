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المملكة والإمارات وأمريكا وبريطانيا يؤكدون في بيان مشترك الالتزام بدعم الشعب السوداني 

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المملكة والإمارات وأمريكا وبريطانيا يؤكدون في بيان مشترك الالتزام بدعم الشعب السوداني 

المملكة والإمارات وأمريكا وبريطانيا يؤكدون في بيان مشترك الالتزام بدعم الشعب السوداني 
بيان سعودي أمريكي إماراتي بريطاني
http://almnatiq.net/?p=1059932
المناطق - الرياض:

أكدت المملكة و الإمارات والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، اليوم الأربعاء، الوقوف مع افلشعب السوداني، مشددة على أهمية دعم تطلعاته إلى دولة ديمقراطية وسلمية.

وقال بيان رباعي أصدرته الدول، إن احتجاجات 30 أكتوبر أظهرت عمق التزام الشعب السوداني بدفع عملية الانتقال في بلاده إلى الأمام.

وأكدت الدول الأربع، التزامها بمساعدة الشعب السوداني على تحقيق هذه التطلعات، فيما أعربت عن قلق المجتمع الدولي البالغ إزاء الوضع في السودان، كما دعت إلى الاستعادة الكاملة والفورية للحكومة والمؤسسات الانتقالية بقيادة مدنية.

ودعت جميع الأطراف إلى السعي للتعاون والوحدة في الوصول إلى هذا الهدف الحاسم، كما شجعت على الإفراج عن جميع المعتقلين على خلفية الأحداث الأخيرة ورفع حالة الطوارئ.

وأضافت الدول في بيانها، أنه لا مكان للعنف في السودان الجديد، وأنها تشجع الحوار الفعال بين جميع الأطراف وتحث الجميع على ضمان أن يكون السلام والأمن لشعب السودان أولوية قصوى.

كما أكدت السعودية والإمارات والولايات المتحدة والمملكة المتحدة على أهمية الالتزام بالوثيقة الدستورية واتفاقية جوبا للسلام كأساس لمزيد من الحوار حول كيفية استعادة وتعزيز شراكة مدنية عسكرية لما تبقى من الفترة الانتقالية بانتظار الانتخابات.

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