احدث الأخبار

“البيئة” توقع مذكرة تفاهم مع الجامعة السعودية الإلكترونية لتبادل الخبرات وتنمية القدرات
أبرز المواد
 بكفاءة 100%..‏ وزارة النقل تعلن إنجاز المعاملات الإلكترونية عبر نظام “ناقل”
أبرز المواد
 بنيران صديقة.. الأهلي يتخطى الباطن بهدف نظيف ويصل للنقطة 15
أبرز المواد
 هل رخصة سير المركبة الرقمية تُغني عن المطبوعة؟.. المرور يجيب ويوضح الآلية
أبرز المواد
 المملكة والإمارات وأمريكا وبريطانيا يؤكدون في بيان مشترك الالتزام بدعم الشعب السوداني 
أبرز المواد
 ظاهرة غريبة تحدث في سماء القصيم.. والزعاق يوضح السبب
أبرز المواد
 وزير الداخلية يرأس وفد المملكة في منتدى التعاون الدولي حول مبادرة الحزام والطريق
أبرز المواد
 “البيئة” توقع عقد استثمار أول مدينة للبن في المملكة
الاقتصاد
 ضبط 28 مخالفًا لنظام الإقامة والعمل في مجمعات الاتصالات شرق الرياض
أبرز المواد
 هل يجب غلق السخانات أثناء الاستحمام؟.. المواصفات تجيب
أبرز المواد
 كلاب ضالة تغرس أنيابها في جسد طفل بتيماء.. وهذه حالته الصحية
المناطق
 التحالف يوثق لحظة تدمير آليات وعناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية
أبرز المواد
“البيئة” توقع مذكرة تفاهم مع الجامعة السعودية الإلكترونية لتبادل الخبرات وتنمية القدرات

“البيئة” توقع مذكرة تفاهم مع الجامعة السعودية الإلكترونية لتبادل الخبرات وتنمية القدرات

أبرز المواد
بكفاءة 100%..‏ وزارة النقل تعلن إنجاز المعاملات الإلكترونية عبر نظام “ناقل”

بكفاءة 100%..‏ وزارة النقل تعلن إنجاز المعاملات الإلكترونية عبر نظام “ناقل”

أبرز المواد
بنيران صديقة.. الأهلي يتخطى الباطن بهدف نظيف ويصل للنقطة 15

بنيران صديقة.. الأهلي يتخطى الباطن بهدف نظيف ويصل للنقطة 15

أبرز المواد
هل رخصة سير المركبة الرقمية تُغني عن المطبوعة؟.. المرور يجيب ويوضح الآلية

هل رخصة سير المركبة الرقمية تُغني عن المطبوعة؟.. المرور يجيب ويوضح الآلية

أبرز المواد

“البيئة” توقع مذكرة تفاهم مع الجامعة السعودية الإلكترونية لتبادل الخبرات وتنمية القدرات

“البيئة” توقع مذكرة تفاهم مع الجامعة السعودية الإلكترونية لتبادل الخبرات وتنمية القدرات
http://almnatiq.net/?p=1059956
المناطق - الرياض:

وقّع معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي مع رئيسة الجامعة السعودية الإلكترونية الأستاذة الدكتورة ليلك بنت أحمد الصفدي مذكرة تفاهم مشتركة؛ لدعم سبل التعاون الثنائي بين الطرفين وتبادل الخبرات، وتنمية القدرات البشرية بين الجانبين.

وتهدف المذكرة- التي تم توقيعها في مقر الوزارة بالرياض-، وضع إطارًا عامًا للتعاون بين الجانبين في مجال تقديم الخدمات الاستشارية، وتنمية قدرات الموارد البشرية، وتبادل الخبرات في عدد من المجالات المتعلقة بأنشطة الطرفين.

واتفق الطرفان على التعاون فيما بينهما على تقديم حزمة من الخدمات الاستشارية في عدد من المجالات المشتركة شملت: الدراسات والخدمات البحثية، وتوفير الكفاءات الاستشارية، والخدمات التشغيلية والفنية والتقنية والإعلامية والقانونية، والمجالات التنظيمية والاقتصادية، ومجالات التدريب والتطوير والتعليم الإلكتروني المستمر، والتقنية والمعلوماتية، ومجال الاستثمار، والخصخصة، بالإضافة إلى دعم المجالات الأمنية الصناعية والأمن السيبراني، وتقديم خدمات استشارية وتنمية قدرات الموارد البشرية في برامج اللغة الإنجليزية والترجمة، وتقديم برامج أكاديمية في التوعية المجتمعية.

حضر توقيع المذكرة -التي تأتي تنفيذاً للتوجيهات السامية بأهمية تعاون الجهات الرسمية وغير الرسمية للدفع بعجلة الاقتصاد الوطني خطوة إلى الأمام، تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030-، عميد معهد البحوث والدراسات الدكتور عبدالله السيّد، بالاضافة إلى عدد من منسوبي “الوزارة”، والجامعة.

روابط ذات صلة

مختص في الموارد البشرية: الشهادات لا تساوي شيء في هذه الحالة (فيديو)

مختص في الموارد البشرية: الشهادات لا تساوي شيء في هذه الحالة (فيديو)
31 متدربة ضمن برنامج “البيئة” لتوطين مهنة النحالين بالجوف (فيديو)

31 متدربة ضمن برنامج “البيئة” لتوطين مهنة النحالين بالجوف (فيديو)
“البيئة”: ترقيم أكثر من 212 ألف رأس من الإبل خلال 12 شهراً

“البيئة”: ترقيم أكثر من 212 ألف رأس من الإبل خلال 12 شهراً

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*