“البيئة” توقع مذكرة تفاهم مع الجامعة السعودية الإلكترونية لتبادل الخبرات وتنمية القدرات

المناطق - الرياض:

وقّع معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي مع رئيسة الجامعة السعودية الإلكترونية الأستاذة الدكتورة ليلك بنت أحمد الصفدي مذكرة تفاهم مشتركة؛ لدعم سبل التعاون الثنائي بين الطرفين وتبادل الخبرات، وتنمية القدرات البشرية بين الجانبين.

وتهدف المذكرة- التي تم توقيعها في مقر الوزارة بالرياض-، وضع إطارًا عامًا للتعاون بين الجانبين في مجال تقديم الخدمات الاستشارية، وتنمية قدرات الموارد البشرية، وتبادل الخبرات في عدد من المجالات المتعلقة بأنشطة الطرفين.

واتفق الطرفان على التعاون فيما بينهما على تقديم حزمة من الخدمات الاستشارية في عدد من المجالات المشتركة شملت: الدراسات والخدمات البحثية، وتوفير الكفاءات الاستشارية، والخدمات التشغيلية والفنية والتقنية والإعلامية والقانونية، والمجالات التنظيمية والاقتصادية، ومجالات التدريب والتطوير والتعليم الإلكتروني المستمر، والتقنية والمعلوماتية، ومجال الاستثمار، والخصخصة، بالإضافة إلى دعم المجالات الأمنية الصناعية والأمن السيبراني، وتقديم خدمات استشارية وتنمية قدرات الموارد البشرية في برامج اللغة الإنجليزية والترجمة، وتقديم برامج أكاديمية في التوعية المجتمعية.

حضر توقيع المذكرة -التي تأتي تنفيذاً للتوجيهات السامية بأهمية تعاون الجهات الرسمية وغير الرسمية للدفع بعجلة الاقتصاد الوطني خطوة إلى الأمام، تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030-، عميد معهد البحوث والدراسات الدكتور عبدالله السيّد، بالاضافة إلى عدد من منسوبي “الوزارة”، والجامعة.