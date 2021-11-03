أمير الجوف يدشّن النسخة الثانية من مهرجان “تذوق”

المناطق - واس:

دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم، النسخة الثانية من مهرجان “تذوق”، الذي يقام في ‏مركز الأمير عبد الإله الحضاري بمدينة سكاكا، وتنظمه أمانة منطقة الجوف للعام الثاني.

وقام سموه لدى وصوله بقص شريط الافتتاح، وتجول في أرجاء المهرجان، واستمع لشرح حول ما يتضمنه من فعاليات وأركان متنوعة تلبي احتياجات مختلف الشرائح في المجتمع.

والتقى سموه بالمشاركين في المهرجان من شباب وفتيات المنطقة، مطلعاً على ما يقدمونه في أركانهم التي يقيمونها في عربات “الفود ترك”.

من جانبه أوضح أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان أن المهرجان يضم 6 مناطق توفر تجارب مختلفة، تشمل منطقة الألعاب، ومنطقة “الفود ترك” التي تحتوي على 27 عربة، ومنطقة صور المأكولات، وأخرى للأسر المنتجة ورواد الأعمال المشاركين الذين يبلغ عددهم أكثر من 30 رائد أعمال، وكذلك منطقة مطبخ تذوق ويوجد فيه 4 خبراء طبخ، ومنطقة لقاحات كورونا التي توفر اللقاح للزوار الراغبين، مشيرا إلى أن أمانة الجوف حرصت على تنظيم هذا المهرجان دعماً منها للشباب ورواد الأعمال.