بنيران صديقة.. الأهلي يتخطى الباطن بهدف نظيف ويصل للنقطة 15

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مباراة الأهلي والباطن
http://almnatiq.net/?p=1059960
محررو المناطق:

انتهت مبارا ة الأهلي و”الباطن” منذ قليل بفوز الأهلي بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة 11 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وحل نادي الباطن ضيفًا على الأهلي في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب الأمير عبد الله الفيصل بالجولة الحادية عشر من دوري المحترفين 2021-22.

وشهدت المباراة أفضلية للأهلي الذي سنحت له فرصة وحيدة في الشوط الأول للاعبه علي الأسمري الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس الاوروغوياني مارتن كومبانيا الذي أبعدها بصعوبة.
 
وفي الشوط الثاني واصل الأهلي هجومه وكاد مهاجمه السوري عمر السومة أن يفتتح التسجيل حينما ارتقى لعرضية زميله علي الأسمري وحول الكرة برأسه إلا أنها أصابت القائم.

وقبل المباراة كان ترتيب الأهلي التاسع في جدول الترتيب برصيد 12 نقطة، وذلك بعد أن خاض 10 مباريات فاز في اثنتين منهما فقط وتعادل في 6.

الباطن يعاني هو الآخر هذا الموسم، فبعد مرور 10 جولات تراجع مركزه إلى الرابع عشر برصيد 9 نقاط، ولم يفز هو الآخر إلا بمباراتين لكنه تعادل في 3 وخسر 5.

 

 

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