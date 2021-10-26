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بكفاءة 100%..‏ وزارة النقل تعلن إنجاز المعاملات الإلكترونية عبر نظام “ناقل”

بكفاءة 100%..‏ وزارة النقل تعلن إنجاز المعاملات الإلكترونية عبر نظام “ناقل”

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أبرز المواد

بكفاءة 100%..‏ وزارة النقل تعلن إنجاز المعاملات الإلكترونية عبر نظام “ناقل”

بكفاءة 100%..‏ وزارة النقل تعلن إنجاز المعاملات الإلكترونية عبر نظام “ناقل”
http://almnatiq.net/?p=1059967
المناطق - واس:

سجلت وزارة النقل والخدمات اللوجستية إنجازًا جديدًا في سبيل مضيّها نحو التحول الرقمي، وتحقيق مستهدفات رؤية 2030، حيث وصلت نسبة إنجاز المعاملات الإلكترونية الداخلية إلى 100% في شهر أكتوبر 2021م، عبر نظام ناقل ال

تابع للوزارة، وذلك ضمن جهودها في أتمتة جميع معاملاتها بما يسهم في سهولة إنجازها ومتابعتها.
وأكدت الوزارة أن هذه الجهود تأتي بهدف تعزيز كفاءة التشغيل، حيثُ مكّنت هذه الخدمة من سرعة الإنجاز، ورفع وتيرة العمل، وتقليل التكاليف المالية، والرد على المعاملات وإنهائها بوقتٍ وجهدٍ وجيز، إضافة لمضاعفة الإنتاجية لدى الموظفين بما ينعكس إيجابًا على جميع الخدمات المقدمة للمستفيدين.

يذكر أن نظام ناقل أطلق مطلع يناير عام 2017، حيث وصلت نسبة التحول الإلكتروني للمعاملات في نهاية 2017 إلى 10.35%، لترتفع النسبة بعد عامٍ واحد وتصل في نهاية 2018 إلى 40.18%، كما استمرت المعاملات الإلكترونية في التزايد، حيث وصلت في 2019 لـ 67.87%، وسجلت نسبة الإنجاز في عام 2020 نحو 82.56%، واستمرت بالارتفاع في الربع الأول من العام الحالي إلى 89.39%، وبلغت نسبة الإنجاز في أغسطس 2021 99.82%، إلى أن وصلت في أكتوبر المنصرم لـ 100%.

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