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البنك الإسلامي للتنمية يعلن عن وظائف شاغرة.. رابط وموعد التقديم

البنك الإسلامي للتنمية يعلن عن وظائف شاغرة.. رابط وموعد التقديم

وظائف
تقنية البنات ببلقرن تأسس أول فريق كشفي نسائي

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البنك الإسلامي للتنمية يعلن عن وظائف شاغرة.. رابط وموعد التقديم

البنك الإسلامي للتنمية يعلن عن وظائف شاغرة.. رابط وموعد التقديم
البنك الإسلامي للتنمية
http://almnatiq.net/?p=1059986
محررو المناطق:

أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمكتب الرئيسي للبنك في محافظة جدة

وأبرزت إدارة البنك، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

رئيس عمليات خدمات تقنية المعلومات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، تقنية المعلومات)، أو أي تخصص ذي الصلة

منسق إداري: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي تخصص ذي الصلة

رئيس عمليات البنية التحتية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، تقنية المعلومات)، أو أي تخصص ذي الصلة

وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 ديسمبر 2021م، منوهة بأنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: http://www.isdbcareers.com/careers/isdb/VacancySearch.aspx

 

 

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