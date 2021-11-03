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بإستثناء الملاعب الرياضية.. “الداخلية” تكشف التعريفات والضوابط الصحية للأماكن العامة

بإستثناء الملاعب الرياضية.. “الداخلية” تكشف التعريفات والضوابط الصحية للأماكن العامة

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بإستثناء الملاعب الرياضية.. “الداخلية” تكشف التعريفات والضوابط الصحية للأماكن العامة

بإستثناء الملاعب الرياضية.. “الداخلية” تكشف التعريفات والضوابط الصحية للأماكن العامة
http://almnatiq.net/?p=1059993
محررو المناطق:

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عن تعريفات الأماكن العامة وضوابطها الصحية.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أنه؛ بناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن تعريفات الأماكن العامة وضوابطها الصحية، فإنه يقصد بالأماكن المفتوحة تلك الأماكن غير المغطاة وغير المحاطة بحدود، مثل الحدائق العامة، وأرصفة المشاة (مسارات المشي)، التي تكون مفتوحة للجميع، دون اشتراطات أو ترتيبات دخول من جهة منظمة أو مشرفة.

وأوضح أنه لا يشمل ذلك الملاعب الرياضية، والفعاليات والمناسبات الكبيرة ونحوها، التي تكون مخصصة لاستضافة 500 شخص في الوقت ذاته فأكثر، بصرف النظر عن عدد الحضور الفعلي، حيث يجب الالتزام بارتداء الكمَّامة، أثناء الحضور في تلك الأماكن والمناسبات والفعاليات ونحوها.

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