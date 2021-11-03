احدث الأخبار

خرج ولم يعد.. تفاصيل فقدان شاب أربعيني يعاني من مشاكل نفسية بجدة
محليات
 وزير الصحة يزف بشرى: وصول المملكة إلى نسبة 70 % من التحصين بجرعتي لقاح كورونا
أبرز المواد
 الداخلية تدعو المواطنين للإسراع بتلقى الجرعة المعززة من لقاح كورونا
أبرز المواد
 استشارية تحذر: الأجواء الحالية تنشط فيها الفيروسات الأنفية.. وتوضح السبب (فيديو)
أبرز المواد
 إغلاق 35 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية بمحافظة جدة
المناطق
 محامي يكشف سلبيات الصك المشاع.. ولماذا تكثر فيه النزاعات؟ (فيديو)
أبرز المواد
 البنك الإسلامي للتنمية يعلن عن وظائف شاغرة.. رابط وموعد التقديم
وظائف
 تقنية البنات ببلقرن تأسس أول فريق كشفي نسائي
منطقة عسير
 الجهات الصحية المختصة في المملكة تحدد تعريف الأماكن العامة وضوابطها
أبرز المواد
 جلسة نقاش حول تجربة المملكة في تطبيق الاقتصاد الدائري للكربون بجناح المملكة في مؤتمر COP26
محليات
 أمير الجوف يدشّن النسخة الثانية من مهرجان “تذوق”
المناطق
 “البيئة” توقع مذكرة تفاهم مع الجامعة السعودية الإلكترونية لتبادل الخبرات وتنمية القدرات
أبرز المواد
خرج ولم يعد.. تفاصيل فقدان شاب أربعيني يعاني من مشاكل نفسية بجدة

خرج ولم يعد.. تفاصيل فقدان شاب أربعيني يعاني من مشاكل نفسية بجدة

محليات
وزير الصحة يزف بشرى: وصول المملكة إلى نسبة 70 % من التحصين بجرعتي لقاح كورونا

وزير الصحة يزف بشرى: وصول المملكة إلى نسبة 70 % من التحصين بجرعتي لقاح كورونا

أبرز المواد
الداخلية تدعو المواطنين للإسراع بتلقى الجرعة المعززة من لقاح كورونا

الداخلية تدعو المواطنين للإسراع بتلقى الجرعة المعززة من لقاح كورونا

أبرز المواد
استشارية تحذر: الأجواء الحالية تنشط فيها الفيروسات الأنفية.. وتوضح السبب (فيديو)

استشارية تحذر: الأجواء الحالية تنشط فيها الفيروسات الأنفية.. وتوضح السبب (فيديو)

أبرز المواد

خرج ولم يعد.. تفاصيل فقدان شاب أربعيني يعاني من مشاكل نفسية بجدة

خرج ولم يعد.. تفاصيل فقدان شاب أربعيني يعاني من مشاكل نفسية بجدة
مفقود جدة
http://almnatiq.net/?p=1060001
المناطق - مكة المكرمة:

ناشدت أسرة المفقود محمد سعيد السميري تكثيف عمليات البحث عن ابنهم الذي فُقد منذ 7 أشهر في حي الصالحية  بمحافظة جدة.

وقال شقيق المفقود في حديثه لـ”أخبار 24″ إن شقيقه الذي يبلغ من العمر 41 عاماً خرج من المنزل بتاريخ 29 رمضان من العام الماضي في تمام الساعة 11 ليلا، وتغيب منذ ذلك الحين.

وأضاف أن شقيقه يعاني مشاكل نفسية، غير أنه لا يراجع أي مصحة نفسية بهذا الشأن، موضحاً أنه تم إبلاغ الجهات الأمنية عن فقده في ذلك الوقت.

وأشار إلى أن عمليات البحث لا تزال جارية عنه من قبل الجهات الأمنية بالإضافة الى جهود فرق تطوعية، وناشد شقيق المفقود جميع من يتوفر لديهم معلومات عن مكان فقده التواصل معهم على الرقم (0505589609) أو إبلاغ أقرب مركز شرطة.

 

 

روابط ذات صلة

محامي يكشف سلبيات الصك المشاع.. ولماذا تكثر فيه النزاعات؟ (فيديو)

محامي يكشف سلبيات الصك المشاع.. ولماذا تكثر فيه النزاعات؟ (فيديو)
جلسة نقاش حول تجربة المملكة في تطبيق الاقتصاد الدائري للكربون بجناح المملكة في مؤتمر COP26

جلسة نقاش حول تجربة المملكة في تطبيق الاقتصاد الدائري للكربون بجناح المملكة في مؤتمر COP26
المملكة والإمارات وأمريكا وبريطانيا يؤكدون في بيان مشترك الالتزام بدعم الشعب السوداني 

المملكة والإمارات وأمريكا وبريطانيا يؤكدون في بيان مشترك الالتزام بدعم الشعب السوداني 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*