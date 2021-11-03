خرج ولم يعد.. تفاصيل فقدان شاب أربعيني يعاني من مشاكل نفسية بجدة

المناطق - مكة المكرمة:

ناشدت أسرة المفقود محمد سعيد السميري تكثيف عمليات البحث عن ابنهم الذي فُقد منذ 7 أشهر في حي الصالحية بمحافظة جدة.

وقال شقيق المفقود في حديثه لـ”أخبار 24″ إن شقيقه الذي يبلغ من العمر 41 عاماً خرج من المنزل بتاريخ 29 رمضان من العام الماضي في تمام الساعة 11 ليلا، وتغيب منذ ذلك الحين.

وأضاف أن شقيقه يعاني مشاكل نفسية، غير أنه لا يراجع أي مصحة نفسية بهذا الشأن، موضحاً أنه تم إبلاغ الجهات الأمنية عن فقده في ذلك الوقت.

وأشار إلى أن عمليات البحث لا تزال جارية عنه من قبل الجهات الأمنية بالإضافة الى جهود فرق تطوعية، وناشد شقيق المفقود جميع من يتوفر لديهم معلومات عن مكان فقده التواصل معهم على الرقم (0505589609) أو إبلاغ أقرب مركز شرطة.