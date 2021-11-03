خاصية جديدة في إنستغرام تتيح مميزات خيالية للمستخدمين

المناطق - وكالات:

أعلنت إدارة تطبيق “إنستغرام” عن إضافة ميزة الملصقات المخصصة الجديدة، والتي تتيح فرصًا للمستخدمين وبخاصة في القصص story.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن مستخدمي ميزات Stories في “إنستغرام” بات بإمكانهم استعمال ملصقات “Add Yours” الجديدة، والتي من خلالها سيتمكنون من نشر صور أو فيديوهات أو محتوى يمكن للمستخدمين الآخرين التعليق عليه عبر صور أو فيديوهات تتعلق بنفس المحتوى.

وسيظهر محتوى المستخدمين المعلقين على هيئة فقاعات تفاعلية داخل الملصق الأصلي الذي نشره مستخدم “Add Yours”، وبالتالي سيتمكن صاحب الملصق من معرفة مدى تفاعل الجمهور مع المحتوى الذي يقدمه، كما ستتكون لديه سلسلة من المحتوى التفاعلي يمكن أن يهتم بها مستخدمون آخرون.