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وزير الصحة يزف بشرى: وصول المملكة إلى نسبة 70 % من التحصين بجرعتي لقاح كورونا

وزير الصحة يزف بشرى: وصول المملكة إلى نسبة 70 % من التحصين بجرعتي لقاح كورونا

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وزير الصحة يزف بشرى: وصول المملكة إلى نسبة 70 % من التحصين بجرعتي لقاح كورونا

وزير الصحة يزف بشرى: وصول المملكة إلى نسبة 70 % من التحصين بجرعتي لقاح كورونا
http://almnatiq.net/?p=1060009
محررو المناطق:

​​​​​قال وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاج، إن عدد المحصنين بالمملكة بجرعتين من لقاح كورونا يمثلون الآن 70 % من المجتمع.

 

وأضاف في مقطع فيديو نشره على حساب وزارة الصحة بموقع “تويتر”، إنه يدعو من تلقوا الجرعة الثانية إلى أخذ الجرعة التنشيطية بعد 6 شهور من الثانية.

 

وطالب بعدم التهاون بالإجراءات الاحترازية ، موضحاً أن تهاون فرد قد يهدم ما سعى اليه مجتمع بأكمله.

 

وشدد أن التأخر في الحصول على اللقاح يرجع بالجميع إلى الوراء ، وقد يساهم في موجات جديدة للوباء.

 

ووجه رسالة إلى المواطنين والمقيمين، قائلا: قبل أشهر، كنا نراقب ارتفاع حالات الإصابة بكورونا، إلا أننا نراقب اليوم انخفاضها بكل سرور، بفضل الوعي بالإجراءات الاحترازية ورفع عدد المحصنين. كما وجه الشكر لكل من مد ذراعه للحصول على لقاح كورونا.

 

 

 

 

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