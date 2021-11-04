منذ عام 1991.. إعلامي مصري: المملكة قدمت مساعدات إلى لبنان تبلغ 72 مليار دولار

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كشف الإعلامي المصري، عماد الدين أديب، مساء اليوم الثلاثاء، عن حجم المساعدات التي قدمتها المملكة إلى لبنان.

وأكد في لقاء تليفزيوني أن المملكة قدمت مساعدات إلى لبنان منذ عام 1991 تبلغ 72 مليار دولار.

وحول مدى إمكانية أن تستمر العلاقات السعودية والخليجية مع لبنان بعد الأزمة الأخيرة والتي كان سببها تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، أكد أنه لا يمكن أن تستمر في ظل وجود ميليشيا “حزب الله” الإرهابي المدعوم من إيران.