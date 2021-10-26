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خلال دقائق.. وجبة رمضانية تؤدي إلى انخفاض السكر في الدم

خلال دقائق.. وجبة رمضانية تؤدي إلى انخفاض السكر في الدم
انخفاض مستويات السكر في الدم
http://almnatiq.net/?p=1060015
المناطق - وكالات:

كشفت دراسة حديثة عن أن الزبيب يساهم وبشكل كبير فى خفض نسية السكر  بالدم.

وتشير الأبحاث إلى أن الزبيب لايؤدى إلى ارتفاع السكر بالدم، حيث قيمت الدراسة العشوائية التي استمرت 12 أسبوعًا تأثير الاستهلاك الروتيني للزبيب الداكن مقابل الوجبات الخفيفة المصنعة البديلة على مستويات الغلوكوز في 51 مشاركا في الدراسة يعانون من مرض السكري النوع 2.

وبالمقارنة أيضًا مع الوجبات الخفيفة، فإن أولئك الذين تناولوا الزبيب لديهم انخفاض بنسبة 19% في الغلوكوز الصائم و0.12% في الهيموغلوبين A1c (HbA1c)، على الرغم من أن هذه النتائج الأخيرة لم تحقق “دلالة إحصائية”، كما كتب الباحثون.

وفي هذه الدراسة، مقارنة بالوجبات الخفيفة المصنعة البديلة، كان لدى أولئك الذين تناولوا الزبيب انخفاضا ملحوظا بنسبة 23% في مستويات الجلوكوز بعد الأكل.

ويتم إجراء الاختبار لمعرفة كيف يستجيب جسمك للسكر والنشا بعد تناول وجبة، وفي غضون ساعتين من تناول الطعام، ما يعني أن الزبيب يخفض مستويات السكر في الدم للمشاركين في غضون 120 دقيقة من الاستهلاك.

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