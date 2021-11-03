لزراعة 12 ألف شتلة.. جامعة القصيم تشارك في المرحلة الثامنة لحملة “أرض القصيم خضراء

المناطق - القصيم:

تواصل جامعة القصيم، مُمثلة بالإدارة العامة للصيانة والخدمات، مشاركتها في المرحلة الثامنة من حملة “أرض القصيم خضراء”، والتي انطلقت اليوم الأربعاء الموافق ٢٨/٣/١٤٤٣هـ، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، أمير منطقة القصيم.

وتستهدف الإدارة العامة للصيانة والخدمات بالجامعة، خلال هذه المرحلة، زراعة ما يقرب من ١٢ ألف شتلة من الأشجار المتنوعة في كافة أرجاء المدينة الجامعية، وذلك بتوجيه ومتابعة من معالي الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود رئيس الجامعة، حيث تحرص الجامعة على المشاركة في هذه الحملة في كل عام، وسوف تستمر في دعمها لضمان توفير بيئة صحية ونظيفة داخل المدينة الجامعية.

ومن جانبه، أكد المشرف العام على الإدارة العامة للصيانة والخدمات المكلف المهندس ماجد بن صالح الحربي، أن مشاركة الجامعة في هذه الحملة يأتي بهدف الحفاظ على البيئة، ومكافحة التصحر، مشيرًا إلى أن هذا العمل الوطني هو طريقنا لمكافحة التصحر واستعادة غطائنا النباتي، وزيادة المساحة الخضراء في المدينة الجامعية وكذلك من خلال التوسع في أعمال التشجير، ورفع نسبة المساحات الخضراء الإجمالية فيها من خلال زراعة ونشر وتكثيف التشجير في كافة أرجاء مواقع الجامعة.