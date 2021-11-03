انطلاق مهرجان المنتجات الموسمية الزراعية والصناعات التحويلية بالقصيم

المناطق - القصيم:

يقدم مهرجان المنتجات الموسمية الزراعية والصناعات التحويلية بمنطقة القصيم ، مجموعة من الأنشطة والبرامج ، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية ،ويمتد 4 أيام بمدينة التمور ببريدة.

ويهدف المهرجان إلى دعم أوجه التسويق للمنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية والتعريف بالصناعات التحويلية، كما يحوي المهرجان أجنحة لمنتجات الجمعيات الزراعية ومنتجات المزارعين الموسمية، بالإضافة إلى مشاركة عدد من العيادات البيطرية المتخصصة .

يذكر أن المهرجان يسعى لتقليل الهدر والفاقد وتحقيق نسب الاكتفاء الذاتي وتحقيق رؤية المملكة 2030، كما يدعم ويحفز التجارة الإلكترونية من خلال إنشاء منصات وتطبيقات تسويقية وفق الميز النسبية للمناطق.