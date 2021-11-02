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كيف يتغير سلوك الكائنات الحية مع اختلاف فصول السنة؟.. الزعاق يجيب

كيف يتغير سلوك الكائنات الحية مع اختلاف فصول السنة؟.. الزعاق يجيب

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كيف يتغير سلوك الكائنات الحية مع اختلاف فصول السنة؟.. الزعاق يجيب

كيف يتغير سلوك الكائنات الحية مع اختلاف فصول السنة؟.. الزعاق يجيب
د خالد الزعاق
http://almnatiq.net/?p=1060036
محررو المناطق:

كشف الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، عن سبب تغير سلوك الكائنات الحية مع اختلاف فصول السنة.

وقال “الزعاق”، إن إنبات المزروعات وهجرة الطيور واختفاء الزواحف وتغير سلوكها يرتبط بالمناخ، مشيرًا إلى أن سكان القطبين الشمالي والجنوبي لهم بيات شتوي مثل كل المخلوقات.

 

ولفت إلى أن العرب يحذرون من الشتاء لما يجلبه من أمراض ويسببه من خسائر، مبينًا: “آخر الشتاء برد العجوز وهو البرد الذي أهلك الله به قوم عاد”.

 

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