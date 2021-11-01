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من بينهم الشهراني.. الهلال يعلن رسميًا غياب 3 لاعبين أمام “ضمك” غدًا الخميس

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من بينهم الشهراني.. الهلال يعلن رسميًا غياب 3 لاعبين أمام “ضمك” غدًا الخميس

من بينهم الشهراني.. الهلال يعلن رسميًا غياب 3 لاعبين أمام “ضمك” غدًا الخميس
الهلال
http://almnatiq.net/?p=1060041
المناطق - الرياض:

أعلن نادي الهلال رسميًّا غياب الثلاثي ياسر الشهراني، وموسى ماريجا، وجانج هيون سو، عن مواجهة ضمك بسبب الإصابة.

ويستعد الهلال لمواجهة فريقه ضمك غدًا الخميس، في تمام الساعة الـ5:50 ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وواصل الثلاثي برامجهم التأهيلية والعلاجية الموضوعة لهم من قبل الجهاز الطبي للزعيم.

وفي سياق متصل، شهد مران الهلال اليوم الخميس، تواجد فهد بن نافل رئيس مجلس إدارة النادي من أجل مؤازرة اللاعبين قبل مواجهة ضمك متصدر جدول الدوري.

 

 

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