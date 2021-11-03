“الموارد البشرية” تكشف مدى أحقية الموظف في الحصول على إجازة لأداء الامتحانات

محررو المناطق:

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن مدى أحقية الموظف في الحصول على إجازة لأداء الامتحانات.

وقالت الوزارة، في ردها على استفسار أحد المغردين على موقع “تويتر”، أن للعامل إذا وافق صاحب العمل على انتسابه إلى مؤسسة تعليمية أو قبل استمراره فيها الحق في إجازة بأجر كامل لتأدية الامتحان عن سنة غير معادة تحدد مدتها بعدد أيام المتحان الفعلية.

وأضافت، إذا كان الامتحان عن سنة معادة فيكون للعامل الحق في إجازة دون أجر بعد أيام الإجازة الفعلية.

ويحرم العامل من أجر الإجازة إذا ثبت أنه لم يؤد الامتحان، مع عدم الأخلال بحق صاحب العمل في مساءلته تأديبياً.