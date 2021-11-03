احدث الأخبار

“الموارد البشرية” تكشف مدى أحقية الموظف في الحصول على إجازة لأداء الامتحانات
أبرز المواد
 انطلاق مهرجان المنتجات الموسمية الزراعية والصناعات التحويلية بالقصيم
محليات
 الجمعية الفيصلية بجدة تحفز التنافس المجتمعي على جائزة تعزيز للعمل التطوعي
أبرز المواد
 من بينهم الشهراني.. الهلال يعلن رسميًا غياب 3 لاعبين أمام “ضمك” غدًا الخميس
أبرز المواد
 “خارجية مكة” يكرم القنصل اليمني بمناسبة انتهاء فترة عمله
محليات
 لزراعة 12 ألف شتلة.. جامعة القصيم تشارك في المرحلة الثامنة لحملة “أرض القصيم خضراء
المناطق
 خاصية جديدة في إنستغرام تتيح مميزات خيالية للمستخدمين
أبرز المواد
 بإستثناء الملاعب الرياضية.. “الداخلية” تكشف التعريفات والضوابط الصحية للأماكن العامة
أبرز المواد
 خرج ولم يعد.. تفاصيل فقدان شاب أربعيني يعاني من مشاكل نفسية بجدة
محليات
 وزير الصحة يزف بشرى: وصول المملكة إلى نسبة 70 % من التحصين بجرعتي لقاح كورونا
أبرز المواد
 الداخلية تدعو المواطنين للإسراع بتلقى الجرعة المعززة من لقاح كورونا
أبرز المواد
 استشارية تحذر: الأجواء الحالية تنشط فيها الفيروسات الأنفية.. وتوضح السبب (فيديو)
أبرز المواد
“الموارد البشرية” تكشف مدى أحقية الموظف في الحصول على إجازة لأداء الامتحانات

“الموارد البشرية” تكشف مدى أحقية الموظف في الحصول على إجازة لأداء الامتحانات

أبرز المواد
انطلاق مهرجان المنتجات الموسمية الزراعية والصناعات التحويلية بالقصيم

انطلاق مهرجان المنتجات الموسمية الزراعية والصناعات التحويلية بالقصيم

محليات
الجمعية الفيصلية بجدة تحفز التنافس المجتمعي على جائزة تعزيز للعمل التطوعي

الجمعية الفيصلية بجدة تحفز التنافس المجتمعي على جائزة تعزيز للعمل التطوعي

أبرز المواد
من بينهم الشهراني.. الهلال يعلن رسميًا غياب 3 لاعبين أمام “ضمك” غدًا الخميس

من بينهم الشهراني.. الهلال يعلن رسميًا غياب 3 لاعبين أمام “ضمك” غدًا الخميس

أبرز المواد

“الموارد البشرية” تكشف مدى أحقية الموظف في الحصول على إجازة لأداء الامتحانات

“الموارد البشرية” تكشف مدى أحقية الموظف في الحصول على إجازة لأداء الامتحانات
http://almnatiq.net/?p=1060049
محررو المناطق:

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن مدى أحقية الموظف في الحصول على إجازة لأداء الامتحانات.

وقالت الوزارة، في ردها على استفسار أحد المغردين على موقع “تويتر”، أن للعامل إذا وافق صاحب العمل على انتسابه إلى مؤسسة تعليمية أو قبل استمراره فيها الحق في إجازة بأجر كامل لتأدية الامتحان عن سنة غير معادة تحدد مدتها بعدد أيام المتحان الفعلية.

وأضافت، إذا كان الامتحان عن سنة معادة فيكون للعامل الحق في إجازة دون أجر بعد أيام الإجازة الفعلية.

ويحرم العامل من أجر الإجازة إذا ثبت أنه لم يؤد الامتحان، مع عدم الأخلال بحق صاحب العمل في مساءلته تأديبياً.

 

 

 

 

روابط ذات صلة

اختتام برنامج إدارة الأداء الوظيفي بتعليم شرق الدمام

اختتام برنامج إدارة الأداء الوظيفي بتعليم شرق الدمام
ما هي الحالات التي يسقط فيها الضمان الاجتماعي؟.. “الموارد البشرية” توضح

ما هي الحالات التي يسقط فيها الضمان الاجتماعي؟.. “الموارد البشرية” توضح
مختص في الموارد البشرية: الشهادات لا تساوي شيء في هذه الحالة (فيديو)

مختص في الموارد البشرية: الشهادات لا تساوي شيء في هذه الحالة (فيديو)

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*