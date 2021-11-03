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طقس المملكة اليوم.. سماء غائمة جزئيًا وسحب رعدية على 4 مناطق 

طقس المملكة اليوم.. سماء غائمة جزئيًا وسحب رعدية على 4 مناطق 
http://almnatiq.net/?p=1060077
المناطق ـ واس:

أعلن المركز الوطني للأرصاد، منذ قليل تقريرًا بشأن حالة الطقس اليوم الخميس، متوقعًا طقس مستقر وسماء صحو إلى غائمة جزئيًا على أجزاء من مناطق جازان، عسير، والباحة ومرتفعات مكة المكرمة مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية على مرتفعات جازان، كما لا يستبعد تكوّن الضباب في الصباح الباكر على الجزء الأوسط من سواحل البحر الأحمر، في حين يستمر درجات الحرارة على منطقتي الجوف والحدود الشمالية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًا إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-28 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى غربية تتحول تدريجيًا إلى شمالية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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