“الأرصاد”: رياح نشطة وأمطار رعدية على منطقة عسير

المناطق ـ واس:

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم الخميس، تنبيهاً عن تكوّن أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطا في الرياح السطحية على محافظتي رجال ألمع ومحايل، موضحًا أن هذه الحالة تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.

وكان قد أعلن المركز الوطني للأرصاد، تقريرًا بشأن حالة الطقس اليوم ، متوقعًا طقس مستقر وسماء صحو إلى غائمة جزئيًا على أجزاء من مناطق جازان، عسير، والباحة ومرتفعات مكة المكرمة مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية على مرتفعات جازان، كما لا يستبعد تكوّن الضباب في الصباح الباكر على الجزء الأوسط من سواحل البحر الأحمر، في حين يستمر درجات الحرارة على منطقتي الجوف والحدود الشمالية.