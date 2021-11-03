السفير المعلمي يناقش مع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة عدد من القضايا الراهنة

المناطق ـ واس:

التقى مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، بوكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري دي كارلو، وذلك في مكتبها بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا الراهنة على الساحة الدولية وسبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، حيث تواصل المملكة العربية السعودية التزامها ودورها كشريك أساسي للأمم المتحدة في مجال تعزيز وحفظ السلام والأمن في جميع أنحاء العالم.

حضر اللقاء من جانب وفد المملكة رئيس قسم مجلس الأمن بالوفد عبدالله مشخص والمسؤولة الإعلامية بالوفد طفول العقبي.‏