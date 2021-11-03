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جموع المصلين يؤدون صلاة الاستسقاء في المسجد الحرام (فيديو)

جموع المصلين يؤدون صلاة الاستسقاء في المسجد الحرام (فيديو)

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جموع المصلين يؤدون صلاة الاستسقاء في المسجد الحرام (فيديو)

جموع المصلين يؤدون صلاة الاستسقاء في المسجد الحرام (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1060088
محررو المناطق:

أدى جموع المصلين، اليوم الخميس، صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة، تأسيا بسنة النبي محمد بإقامة صلاة الاستسقاء.

وكان خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، قد دعا إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة، اليوم الخميس.

وقال الديوان الملكي في بيان له: “تأسيا بسنة النبي محمد بإقامة صلاة الاستسقاء، فقد دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة يوم الخميس القادم (الموافق 29 من شهر ربيع الأول 1443 هـ (بالتقوبم الهجري)، حسب تقويم أم القرى”.

واستعدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، لصلاة الاستسقاء، بحزمة من الخدمات، في مقدمتها فتح (٥٠) باباً للدخول والخروج، وتخصيص أكثر من (4000) عامل وعاملة، لعمليات الغسل التي تصل إلى (10) مرات يومياً.

وأكد وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية محمد بن مصلح الجابري، أن الوكالة رفعت مستوى جاهزيتها لصلاة الاستسقاء، وذلك بحزمة من الإجراءات الخدمية والميدانية والتشغيلية التي من شأنها توفير بيئة آمنة مطمئنة تعين زوار ومعتمرين بيت الله الحرام من أداء مناسكهم في أجواء روحانية يحفها الخشوع والسكينة.

وذكر الجابري، أن خطة الوكالة في صلاة الاستسقاء شملت عدد من المحاور والجوانب الخدمية والميدانية والوقائية منها الإشراف على الساحات، وتطهير وتعقيم المسجد الحرام، والإشراف على الأبواب، وغيرها من الخدمات لتوفير كل ما من شأنه خدمة قاصدي المسجد الحرام والتسهيل عليهم.

 

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