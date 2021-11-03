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“التنمية الاجتماعية” بحائل يعقد اجتماعًا مع جمعيات الدعوة والإرشاد وتحفيظ القرآن

“التنمية الاجتماعية” بحائل يعقد اجتماعًا مع جمعيات الدعوة والإرشاد وتحفيظ القرآن

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“التنمية الاجتماعية” بحائل يعقد اجتماعًا مع جمعيات الدعوة والإرشاد وتحفيظ القرآن

“التنمية الاجتماعية” بحائل يعقد اجتماعًا مع جمعيات الدعوة والإرشاد وتحفيظ القرآن
http://almnatiq.net/?p=1060100
المناطق ـ حائل:

عقد مركز التنمية الاجتماعية بحائل، أمس الأربعاء، صباح اليوم الأربعاء، اجتماع لجمعيات الدعوة والإرشاد وتحفيظ القرآن بمنطقة حائل.

وحضر الاجتماع مساعد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل، أحمد الزامل، ومدير مركز التنمية الاجتماعية بمنطقة حائل، فهد بن سعود الراضي، ونائب المساعد لقطاع التنمية نايف الشايع.

وتخلل الاجتماع مناقشة جدول الأعمال بالإضافة إلى مناقشة الصعوبات والمعوقات التي تواجه عمل الجمعيات فيما نوه مساعد مدير عام فرع الوزارة.

وأشار “الزامل” إلى ضرورة ⁦‪التكاتف‬⁩ والتآزر ⁦‪بين‬⁩ ⁦‪الجمعيات‬⁩ لخدمة المنطقة وبما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة.

وأكد مدير مركز التنمية الاجتماعية بحائل، فهد بن سعود الراضي، على أهمية تعزيز روح التكاتف بين كافة الجمعيات بالمنطقة لخدمة المستفيدين، لافتًا إلى أن المركز يشرف على الجمعيات الخيرية والتعاونية وجمعيات تحفيظ القرآن والدعوة والإرشاد ولجان التنمية الاجتماعية بالمنطقة والهدف هو رفع مستوى الخدمات بالمنطقه.


وعلى أهمية التكاتف بين الجمعيات فرع الوزارة بمنطقة حائل ممثلة بمركز التنمية الاجتماعية بالعمل كفريق واحد نحو تحول عمل الجمعيات من الرعوي إلى التنموي والوصول إلى الأهداف الاستراتيجية للوزارة وتنفيذا لرؤية المملكة 2030.

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