“PISA من التدريب إلى التمكين”.. ورشة تدريبية بتعليم ينبع 

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نفذت إدارة تعليم ينبع أمس ورشة تدريبية بعنوان “PISA من التدريب إلى التمكين” بحضور المساعدة للشؤون التعليمية بتعليم ينبع أديبة بنت حميدي الفايدي.

وتهدف الورشة التي نفذها مكتب تعليم جنوب ينبع بمشاركة أكثر من 50 متدربة من مشرفات مواد اللغة العربية والرياضيات والعلوم بمكاتب التعليم بالمحافظة، إلى تسليط الضوء على الاختبارات الدولية PISA وتوحيد الإجراءات بما يحقق التكامل ويضمن جودة العمل.

وذكرت مديرة مكتب تعليم جنوب ينبع وفية عثمان الصبحي، أن وزارة التعليم تولي الاختبارات الدولية PISA العناية بالتدريب والتأهيل، في ظل الدعم المستمر من قيادة المملكة العربية السعودية؛ لزيادة جودة وكفاءة التعليم، وتحسين عمليات التعليم والتعلّم، وتمكين الطلبة من توظيف معلوماتهم ومهاراتهم المكتسبة من تعلم القراءة والعلوم والرياضيات؛ للتفاعل مع المجتمع وحل المشكلات الحياتية والمهنية، كإحدى مؤشرات رؤية المملكة 2030.

وأوضحت “الصبحي” أن الورشة التدريبية تناولت التعريف بالاختبارات الدولية PISA وأهميتها، وتهيئة البيئة المناسبة لها، وتحديد الأدوار التعليمية والتربوية لعناصر المجتمع التعليمي و اتجاهها، لقياس مستويات الطلبة، ومستوى البيئة التعليمية، وأثر التدريب والتأهيل، وتشخيص مواطن القوة والضعف؛ لتحسين المخرجات التعليمية، مؤكدةً أهمية توحيد إجراءات العمل للاختبارات الدولية PISA في مكاتب التعليم والأدوار التربوية للمجتمع التعليمي، والدور الإعلامي في نشر ثقافة الاختبار وأهميته، واستشعار المسؤولية المشتركة بين المدرسة والأسرة في التحصيل العلمي للطلبة.