احدث الأخبار

“التبليغات القضائية للجهات الحكومية”.. خدمة جديدة بديوان المظالم
أبرز المواد
 حاصرتهم النيران.. “مدني جدة” ينقذ 3 أطفال احتجزوا داخل شقة جراء حريق
أبرز المواد
 بعد تلقي لقاح كورونا.. 6 أطعمة ضرورية لا بد من تناولها
أبرز المواد
 الهيئة الملكية بينبع تحقق المركز الـ30 ضمن الفئة الأولى في كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية
منطقة المدينة المنورة
 خبيرة تكشف مخاطر وفوائد “الجبنة”.. وتحذير لأصحاب أمراض القلب والأوعية الدموية
أبرز المواد
 على مساحة 112 مترًا.. الهيئة الملكية بينبع تدشن الممر الصحي بحديقة الشباب
محليات
 “الوظائف بنجران”: نسبة التوطين في المنطقة بلغت 54%
محليات
 أخصائية: استخدام الخلايا الجذعية كعلاج غير واقعي وله آثار جانبية
أبرز المواد
 “PISA من التدريب إلى التمكين”.. ورشة تدريبية بتعليم ينبع 
منطقة المدينة المنورة
 مدير عام فرع الشؤون الإسلامية بعسير يلتقي مدير معهد الأئمة والخطباء
منطقة عسير
 أمير مكة يقلب “البشت” بعد الانتهاء من أداء صلاة الاستسقاء (فيديو)
أبرز المواد
 خطيب المسجد الحرام للمصلين في صلاة الاستسقاء:”اتقوا الله ولا تفسدوا في الأرض”
أبرز المواد
“التبليغات القضائية للجهات الحكومية”.. خدمة جديدة بديوان المظالم

“التبليغات القضائية للجهات الحكومية”.. خدمة جديدة بديوان المظالم

أبرز المواد
حاصرتهم النيران.. “مدني جدة” ينقذ 3 أطفال احتجزوا داخل شقة جراء حريق

حاصرتهم النيران.. “مدني جدة” ينقذ 3 أطفال احتجزوا داخل شقة جراء حريق

أبرز المواد
بعد تلقي لقاح كورونا.. 6 أطعمة ضرورية لا بد من تناولها

بعد تلقي لقاح كورونا.. 6 أطعمة ضرورية لا بد من تناولها

أبرز المواد
الهيئة الملكية بينبع تحقق المركز الـ30 ضمن الفئة الأولى في كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية

الهيئة الملكية بينبع تحقق المركز الـ30 ضمن الفئة الأولى في كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية

منطقة المدينة المنورة

“PISA من التدريب إلى التمكين”.. ورشة تدريبية بتعليم ينبع 

“PISA من التدريب إلى التمكين”.. ورشة تدريبية بتعليم ينبع 
تعليم ينبع
http://almnatiq.net/?p=1060113
المناطق - واس:

نفذت إدارة تعليم ينبع أمس ورشة تدريبية بعنوان “PISA من التدريب إلى التمكين” بحضور المساعدة للشؤون التعليمية بتعليم ينبع أديبة بنت حميدي الفايدي.

وتهدف الورشة التي نفذها مكتب تعليم جنوب ينبع بمشاركة أكثر من 50 متدربة من مشرفات مواد اللغة العربية والرياضيات والعلوم بمكاتب التعليم بالمحافظة، إلى تسليط الضوء على الاختبارات الدولية PISA وتوحيد الإجراءات بما يحقق التكامل ويضمن جودة العمل.

وذكرت مديرة مكتب تعليم جنوب ينبع وفية عثمان الصبحي، أن وزارة التعليم تولي الاختبارات الدولية PISA العناية بالتدريب والتأهيل، في ظل الدعم المستمر من قيادة المملكة العربية السعودية؛ لزيادة جودة وكفاءة التعليم، وتحسين عمليات التعليم والتعلّم، وتمكين الطلبة من توظيف معلوماتهم ومهاراتهم المكتسبة من تعلم القراءة والعلوم والرياضيات؛ للتفاعل مع المجتمع وحل المشكلات الحياتية والمهنية، كإحدى مؤشرات رؤية المملكة 2030.

وأوضحت “الصبحي” أن الورشة التدريبية تناولت التعريف بالاختبارات الدولية PISA وأهميتها، وتهيئة البيئة المناسبة لها، وتحديد الأدوار التعليمية والتربوية لعناصر المجتمع التعليمي و اتجاهها، لقياس مستويات الطلبة، ومستوى البيئة التعليمية، وأثر التدريب والتأهيل، وتشخيص مواطن القوة والضعف؛ لتحسين المخرجات التعليمية، مؤكدةً أهمية توحيد إجراءات العمل للاختبارات الدولية PISA في مكاتب التعليم والأدوار التربوية للمجتمع التعليمي، والدور الإعلامي في نشر ثقافة الاختبار وأهميته، واستشعار المسؤولية المشتركة بين المدرسة والأسرة في التحصيل العلمي للطلبة.

روابط ذات صلة

“تعزيز المهارات في المواد الدراسية والاختبارات المحاكية”.. لقاء افتراضي بتعليم ينبع

“تعزيز المهارات في المواد الدراسية والاختبارات المحاكية”.. لقاء افتراضي بتعليم ينبع
تعليم ينبع يشارك بـ 32 مشروعًا في معرض الأولمبياد الوطني إبداع 2022

تعليم ينبع يشارك بـ 32 مشروعًا في معرض الأولمبياد الوطني إبداع 2022
تعليم ينبع يحصد مراكز متقدمة في مسابقة القرآن الكريم والسنة النبوية

تعليم ينبع يحصد مراكز متقدمة في مسابقة القرآن الكريم والسنة النبوية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*