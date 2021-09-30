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أخصائية: استخدام الخلايا الجذعية كعلاج غير واقعي وله آثار جانبية

أخصائية: استخدام الخلايا الجذعية كعلاج غير واقعي وله آثار جانبية
الخلايا الجذعية
http://almnatiq.net/?p=1060127
محررو المناطق:

أكدت الدكتورة .نهى الحرز، أن استخدام الخلايا الجذعية كعلاج غير واقعي وله آثار جانبية.

وقالت الحرز، في تصريحات متلفزة، إن “مشكلة استخدام الخلايا الجذعية كعلاج، أنها عملية معقدة تحتاج مراكز ضخمة، ودعم مادى كبير جدًا، ومختبرات تعتمد على جودة عالمية”.

وأضافت: “الأغلب أن هذه المراكز لاتسخدم الخلايا الجذعية بل تستخدم مشتقات الدم، البلازما وهذه الأمور”.

 

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