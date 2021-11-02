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“الوظائف بنجران”: نسبة التوطين في المنطقة بلغت 54%

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“الوظائف بنجران”: نسبة التوطين في المنطقة بلغت 54%

“الوظائف بنجران”: نسبة التوطين في المنطقة بلغت 54%
لجنة توطين الوظائف بمنطقة نجران
http://almnatiq.net/?p=1060137
المناطق ـ نجران:

نفّذت لجنة توطين الوظائف بمنطقة نجران أمس، جولات ميدانية بمدينة نجران، ومحافظة شرورة، لمتابعة قرار التوطين في نشاط بيع القرطاسية والكتب وخدمات الطالب.

وأوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة نجران بالإنابة، حمد آل منصور، أن اللجنة قامت بزيارة 53 محلاً، بلغت نسبة التوطين بها 54%، كما بلغ أعداد الموظفين السعوديين 79 موظفاً، فيما بلغ عدد الوافدين 68 من مختلف الجنسيات.

وتم حصر 17 فرصة عمل جاري العمل عليها لتجهيزها لشغلها بالسعوديين.
ودعا آل منصور أصحاب الأعمال والأنشطة المستهدفة بالتوطين إلى سرعة توظيف السعوديين منعاً لضبط المخالفات بحق المتجاوزين.

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