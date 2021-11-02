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على مساحة 112 مترًا.. الهيئة الملكية بينبع تدشن الممر الصحي بحديقة الشباب

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على مساحة 112 مترًا.. الهيئة الملكية بينبع تدشن الممر الصحي بحديقة الشباب

على مساحة 112 مترًا.. الهيئة الملكية بينبع تدشن الممر الصحي بحديقة الشباب
http://almnatiq.net/?p=1060139
المناطق - المدينة المنورة:

دشنت الهيئة الملكية بينبع ممثلة بقطاع التشغيل والصيانة “الممر الصحي” بحديقة الشباب بينبع الصناعية على مساحة إجمالية قدرها 112 مترا مربعا، ويحتوي الممر الصحي على مسارات بثلاث أحجام مختلفة من الأحجار النهرية التي تم رصفها بعناية فائقة، حيث يساهم في تحفيز الطاقة الحيوية وتدفق الدم في جميع أنحاء الجسم، ويحسن الأداء الهضمي، ويقلل الصداع ويخفف التعب، ويساعد على الاسترخاء، ويقلل من اضطرابات النوم، ويخفف الاكتئاب والتوتر، يحفز وظيفة الأعصاب والجهاز العصبي والمركزي.

كما يحظر استخدام الممر للأشخاص المصابين بـ ( الغدة الدرقية – الصرع – تقرحات القدم – السرطان – النقرس وغيرها من مشاكل الدورة الدموية وسيولة الدم – النساء الحوامل ) حفاظا على سلامتهم.
يأتي ذلك ضمن سعي الهيئة الملكية الدائم لتوفير أعلى معايير الاستدامة وجودة الحياة لسكان مدنها وصولاً إلى تحقيق رؤية المملكة 2030م‏.

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