احدث الأخبار

خبيرة تكشف مخاطر وفوائد “الجبنة”.. وتحذير لأصحاب أمراض القلب والأوعية الدموية
أبرز المواد
 على مساحة 112 مترًا.. الهيئة الملكية بينبع تدشن الممر الصحي بحديقة الشباب
محليات
 “الوظائف بنجران”: نسبة التوطين في المنطقة بلغت 54%
محليات
 أخصائية: استخدام الخلايا الجذعية كعلاج غير واقعي وله آثار جانبية
أبرز المواد
 “PISA من التدريب إلى التمكين”.. ورشة تدريبية بتعليم ينبع 
منطقة المدينة المنورة
 مدير عام فرع الشؤون الإسلامية بعسير يلتقي مدير معهد الأئمة والخطباء
منطقة عسير
 أمير مكة يقلب “البشت” بعد الانتهاء من أداء صلاة الاستسقاء (فيديو)
أبرز المواد
 خطيب المسجد الحرام للمصلين في صلاة الاستسقاء:”اتقوا الله ولا تفسدوا في الأرض”
أبرز المواد
 “التنمية الاجتماعية” بحائل يعقد اجتماعًا مع جمعيات الدعوة والإرشاد وتحفيظ القرآن
محليات
 “الوطني للأرصاد”: تدني مستوى الرؤية وضباب على محافظتي الرايس وينبع
أجواء المناطق
 جموع المصلين يؤدون صلاة الاستسقاء في المسجد الحرام (فيديو)
أبرز المواد
 “الأرصاد”: رياح نشطة وأمطار رعدية على منطقة عسير
محليات
خبيرة تكشف مخاطر وفوائد “الجبنة”.. وتحذير لأصحاب أمراض القلب والأوعية الدموية

خبيرة تكشف مخاطر وفوائد “الجبنة”.. وتحذير لأصحاب أمراض القلب والأوعية الدموية

أبرز المواد
على مساحة 112 مترًا.. الهيئة الملكية بينبع تدشن الممر الصحي بحديقة الشباب

على مساحة 112 مترًا.. الهيئة الملكية بينبع تدشن الممر الصحي بحديقة الشباب

محليات
“الوظائف بنجران”: نسبة التوطين في المنطقة بلغت 54%

“الوظائف بنجران”: نسبة التوطين في المنطقة بلغت 54%

محليات
أخصائية: استخدام الخلايا الجذعية كعلاج غير واقعي وله آثار جانبية

أخصائية: استخدام الخلايا الجذعية كعلاج غير واقعي وله آثار جانبية

أبرز المواد

خبيرة تكشف مخاطر وفوائد “الجبنة”.. وتحذير لأصحاب أمراض القلب والأوعية الدموية

خبيرة تكشف مخاطر وفوائد “الجبنة”.. وتحذير لأصحاب أمراض القلب والأوعية الدموية
مخاطر تناول الجبنة
http://almnatiq.net/?p=1060142
المناطق- وكالات:

كشفت المختصة في مجال التغذية تاتيانا إيفانيكوفا، فوائد ومخاطر تناول الجبنة، مشيرة إلى ما يجب اتباعه عند البحث عنه عند اختيار هذا الطعام الشهي.

ونقلت وكالة “نوفوستي”، عن إيفانيكوفا، إن الجبنة تعتبر من المنتجات المغذية للغاية، ويتكون ربع تركيبها من البروتينات، موكدة في الوقت ذاته أن الأخيرة ضرورية ومهمة جدًا لجسم الإنسان، لأنها تعتبر بمثابة المادة اللازمة لبناء العضلات.

وترى خبيرة التغذية الروسية، أن الرياضيين عادة ما يتناولون الجبن خلال فترة إعادة التأهيل، لأن إحدى ميزاته هي امتصاص الجسم البروتين الموجود به بشكل أفضل من بروتينات مشتقات الحليب الأخرى.

وبحسب إيفانيكوفا، فإن الجبن باعتباره منتج عالي السعرات الحرارية، فإنه يجدد الطاقة ويساعد بشكل مثالي في استردادها، لذلك غالبا ما يستخدم كوجبة خفيفة صحية.

ونصحت خبيرة التغذية الروسية، الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن بعدم تناول الكثير من الجبن وكذلك أمراض القلب والأوعية الدموية، لأن هذه المادة الغذائية غنية بالسعرات الحرارية.

وأوضحت خبيرة التغذية، طريقة اختيار الجبن، مشيرة إلى ضرورة الانتباه إلى التركيبة، التي لا يجوز أن تحتوي على الكثير من الدهون النباتية، مؤكدة أن عملية إنتاج الجبنة طويلة جدا ومكلفة، لذلك لا يمكن أن يكون الجبن الجيد، رخيص الثمن.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*