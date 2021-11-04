خبيرة تكشف مخاطر وفوائد “الجبنة”.. وتحذير لأصحاب أمراض القلب والأوعية الدموية

المناطق- وكالات:

كشفت المختصة في مجال التغذية تاتيانا إيفانيكوفا، فوائد ومخاطر تناول الجبنة، مشيرة إلى ما يجب اتباعه عند البحث عنه عند اختيار هذا الطعام الشهي.

ونقلت وكالة “نوفوستي”، عن إيفانيكوفا، إن الجبنة تعتبر من المنتجات المغذية للغاية، ويتكون ربع تركيبها من البروتينات، موكدة في الوقت ذاته أن الأخيرة ضرورية ومهمة جدًا لجسم الإنسان، لأنها تعتبر بمثابة المادة اللازمة لبناء العضلات.

وترى خبيرة التغذية الروسية، أن الرياضيين عادة ما يتناولون الجبن خلال فترة إعادة التأهيل، لأن إحدى ميزاته هي امتصاص الجسم البروتين الموجود به بشكل أفضل من بروتينات مشتقات الحليب الأخرى.

وبحسب إيفانيكوفا، فإن الجبن باعتباره منتج عالي السعرات الحرارية، فإنه يجدد الطاقة ويساعد بشكل مثالي في استردادها، لذلك غالبا ما يستخدم كوجبة خفيفة صحية.

ونصحت خبيرة التغذية الروسية، الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن بعدم تناول الكثير من الجبن وكذلك أمراض القلب والأوعية الدموية، لأن هذه المادة الغذائية غنية بالسعرات الحرارية.

وأوضحت خبيرة التغذية، طريقة اختيار الجبن، مشيرة إلى ضرورة الانتباه إلى التركيبة، التي لا يجوز أن تحتوي على الكثير من الدهون النباتية، مؤكدة أن عملية إنتاج الجبنة طويلة جدا ومكلفة، لذلك لا يمكن أن يكون الجبن الجيد، رخيص الثمن.