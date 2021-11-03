بعد تلقي لقاح كورونا.. 6 أطعمة ضرورية لا بد من تناولها

المناطق- وكالات:

كشفت دراسات عدة إلى أهمية التغذية أثناء العلاج وفترة النقاهة، في وقت وجه فيه خبراء عديدون بضرورة التغذية الجيدة بعد الحصول على لقاح كورونا، مقدمين الأغذية التي يجب أن يتناولها الشخص بعد حصوله على اللقاح لتجنب الآثار الجانبية له.

وبحسب موقع verywellhealth، المهتم بالشؤون الصحية، فإن هناك 6 أغذية للحصول على هذه النتيجة، لكنه في الوقت نفسه حذر من تناول الأطعمة السريعة والمعالجة.

الشوربة

يشير الموقع، إلى ضرورة إضافة قطع الجزر والبصل والكرفس إلى شوربة الدجاج للحصول على نتيجة جيدة في تخفيف الأعراض التي تأتي مع مكافحة المرض.

وبحسب الموقع، فإن هذه الخضروات تحتوي على معادن أساسية مثل البوتاسيوم والحديد، وهي مصادر رائعة للبيتا كاروتين، الذي يعد أحد أشكال فيتامين A الذي يعمل كمضاد للأكسدة.

المكسرات

تعد المكسرات أحد أهم مصدر الحصول الفيتامينات والمعادن، التي تعمل على دعم نظام المناعة الصحي وحماية القلب، بحسب موقع verywellhealth، الذي نصح بتناول الكاجو والجوز واللوز والفستق.

الفواكه والخضراوات

تصنف الخضروات والفواكه على أنها من أقوى المحاربين للأمراض بشكل عام، إذ تعمل على تقوية الجهاز المناعي للشخص، خاصة تلك الغنية بفيتامين C.

ونصح الموقع، بتناول الخضروات والفواكه بشكل منتظم، وإدخالها في النظام الغذائي، مشيرا إلى البرتقال والفلفل الأحمر والسبانخ والبروكلي وغيرها.

شرب الماء

يساعد شرب الماء في دعم جهاز المناعة وتكوين الأجسام المضادة بعد التطعيم. ونصح الموقع الطبي بتناول كميات كبيرة من الماء يوميا لحماية الجسم من الأمراض المختلفة، وتقويته كذلك على مواجهة أية أخطار.

الأسماك

تحتوي الأسماك على أوميغا 3، وهي دهون صحية تحمي القلب وتمنع انسداد الشرايين، وتخفض ضغط الدم وتقلل من التهابات الجسم، وتتواجد في أسماك السلمون والتونة.

المحار

يعد المحار أحد أهم الأغذية الغنية بالزنك، وهو معدن يعمل على إزالة مسببات الأمراض من الجسم، وتناول المزيد منه يساعد على إنتاج البروتينات لمحاربة الالتهابات الفيروسية.