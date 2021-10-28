حاصرتهم النيران.. “مدني جدة” ينقذ 3 أطفال احتجزوا داخل شقة جراء حريق

أنقذ الدفاع المدني في جدة، ثلاثة أطفال احتجزوا داخل شقة سكنية، جراء نشوب حريق في مبنى مكون من عدة طوابق.
وقال حساب الدفاع المدني على تويتر: “مدني جدة ينقذ (3) أطفال احتجزوا داخل شقة سكنية نتيجة حريق في مبنى مكون من عدة طوابق”.
وأضاف: “تم نقلهم للمستشفى بواسطة الجهات المختصة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وهم بصحة جيدة – ولله الحمد”.
مدني #جدة ينقذ (3) أطفال احتجزوا داخل شقة سكنية نتيجة حريق في مبنى مكون من عدة طوابق، تم نقلهم للمستشفى بوساطة الجهات المختصة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وهم بصحة جيدة – ولله الحمد. pic.twitter.com/4DHpWqIGDz
— الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) November 3, 2021
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