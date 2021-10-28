حاصرتهم النيران.. “مدني جدة” ينقذ 3 أطفال احتجزوا داخل شقة جراء حريق

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أنقذ الدفاع المدني في جدة، ثلاثة أطفال احتجزوا داخل شقة سكنية، جراء نشوب حريق في مبنى مكون من عدة طوابق.

وقال حساب الدفاع المدني على تويتر: “مدني جدة ينقذ (3) أطفال احتجزوا داخل شقة سكنية نتيجة حريق في مبنى مكون من عدة طوابق”.

وأضاف: “تم نقلهم للمستشفى بواسطة الجهات المختصة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وهم بصحة جيدة – ولله الحمد”.