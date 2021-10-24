أربعيني يتحرش بفتاة قاصر داخل مول شهير في جدة.. وفيديو يوثق الواقعة

محررو المناطق:

أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تدوال مقطع فيديو، قالوا إنه يرصد واقعة تحرش رجل بـ “فتاة قاصر” داخل أحد المولات التجارية بمدينة جدة.

وبحسب مقطع الفيديو، استوقف رجل الفتاة وطلب منها حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، وعندما رفضت الفتاة أحضر أصدقاءه في محاولة لمضايقاتها.

وقال مغردون، إن الرجل يبلغ من العمر 40 عاما، بينما لا تزال الفتاة قاصرا، إذ أنها تبلغ 14 عاما، مستنكرين في الوقت ذاته ما فعله الرجل، ومطالبين بعقابه.