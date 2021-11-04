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تعليم المدينة المنورة ينظم لقاءً للتعريف بـ”مركز الوثائق والمحفوظات”

تعليم المدينة المنورة ينظم لقاءً للتعريف بـ”مركز الوثائق والمحفوظات”

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تعليم المدينة المنورة ينظم لقاءً للتعريف بـ”مركز الوثائق والمحفوظات”

تعليم المدينة المنورة ينظم لقاءً للتعريف بـ”مركز الوثائق والمحفوظات”
تعليم المدينة المنورة
http://almnatiq.net/?p=1060195
المناطق ـ المدينة المنورة:

عقدت إدارة تعليم المدينة المنورة ممثلة في إدارة التخطيط والتطوير،عن بعد اللقاء التعريفي الأول بمركز الوثائق والمحفوظات, بمشاركة القيادات التعليمية.

واستعرض اللقاء نظام الوثائق والمحفوظات، وأهميته في عمل الأجهزة الحكومية، ونظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات ولوائحه التنفيذية, وخطة عمل مركز الوثائق والمحفوظات بإدارة تعليم المدينة المنورة، وأبرز أهدافه ومهامه، ولوائح الإتلاف وضوابطها وإجراءاتها. وتناول اللقاء دور المركز في السيطرة على التكدّس المعلوماتي الوثائقي, وكيفية تسهيل الوصول إلى المعلومة في وقت وجيز، وآلية العناية بالوثيقة وحمايتها والاستفادة منها.

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