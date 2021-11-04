أمير جازان بالنيابة يؤدي صلاة الاستسقاء بجامع خادم الحرمين

المناطق ـ منطقة جازان :

أدى الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة وجموع المصلين، اليوم الخميس، صلاة الاستسقاء بجامع خادم الحرمين الشريفين بمدينة جيزان.



وأمّ المصلين فضيلة الشيخ علي بن شيبان العامري، الذي أوصى في خطبته بتقوى الله عز وجل والرجوع إليه والمبادرة بالتوبة النصوح والإنابة إلى المولى سبحانه وتعالى وإخلاص العبادة له وحده سبحانه، محذراً من الوقوع في المعاصي والفتن والمحرمات والمنكرات وأكل أموال الناس بالباطل والظلم وبخس المكاييل والموازين.



وعدد في خطبته النعم الكثيرة التي منّ الله بها على عباده ويستوجب بها شكره وذلك بالتقرب إليه سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة من دعاء وصلاة وصيام وزكاة، والخضوع بين يديه والتذلل له بكثرة الدعاء والابتهال والإنابة، داعيا الله سبحانه وتعالى أن ينزل الغيث ويبسط رحمته على عباده.