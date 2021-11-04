احدث الأخبار

تعليم المدينة المنورة ينظم لقاءً للتعريف بـ”مركز الوثائق والمحفوظات”
محليات
 أمير جازان بالنيابة يؤدي صلاة الاستسقاء بجامع خادم الحرمين
محليات
 أربعيني يتحرش بفتاة قاصر داخل مول شهير في جدة.. وفيديو يوثق الواقعة
أبرز المواد
 لتحسين المشهد الحضري.. أمانة العاصمة المقدسة تنفذ 537 جولة ميدانية
منطقة مكة المكرمة
 نسبة التعافي بالمملكة تصل لـ98%.. إحصائية جديدة لفيروس كورونا بدول الخليج  
محليات
 تصل 15 ألف ريال.. تغريم 50 عقارًا مخالفًا في “رحبة شقراء”
أبرز المواد
 تدمر مناعة الجسم.. تقرير يحذر من 5 عادات غذائية صباحية خاطئة
أبرز المواد
 تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس.. وعيار 21 يسجل 186,82 ريال خلال التعاملات الصباحية
أبرز المواد
 “التبليغات القضائية للجهات الحكومية”.. خدمة جديدة بديوان المظالم
أبرز المواد
 حاصرتهم النيران.. “مدني جدة” ينقذ 3 أطفال احتجزوا داخل شقة جراء حريق
أبرز المواد
 بعد تلقي لقاح كورونا.. 6 أطعمة ضرورية لا بد من تناولها
أبرز المواد
 الهيئة الملكية بينبع تحقق المركز الـ30 ضمن الفئة الأولى في كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية
منطقة المدينة المنورة
تعليم المدينة المنورة ينظم لقاءً للتعريف بـ”مركز الوثائق والمحفوظات”

تعليم المدينة المنورة ينظم لقاءً للتعريف بـ”مركز الوثائق والمحفوظات”

محليات
أمير جازان بالنيابة يؤدي صلاة الاستسقاء بجامع خادم الحرمين

أمير جازان بالنيابة يؤدي صلاة الاستسقاء بجامع خادم الحرمين

محليات
أربعيني يتحرش بفتاة قاصر داخل مول شهير في جدة.. وفيديو يوثق الواقعة

أربعيني يتحرش بفتاة قاصر داخل مول شهير في جدة.. وفيديو يوثق الواقعة

أبرز المواد
لتحسين المشهد الحضري.. أمانة العاصمة المقدسة تنفذ 537 جولة ميدانية

لتحسين المشهد الحضري.. أمانة العاصمة المقدسة تنفذ 537 جولة ميدانية

منطقة مكة المكرمة

أمير جازان بالنيابة يؤدي صلاة الاستسقاء بجامع خادم الحرمين

أمير جازان بالنيابة يؤدي صلاة الاستسقاء بجامع خادم الحرمين
http://almnatiq.net/?p=1060204
المناطق ـ منطقة جازان :

أدى الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة وجموع المصلين، اليوم الخميس، صلاة الاستسقاء  بجامع خادم الحرمين الشريفين بمدينة جيزان.


وأمّ المصلين فضيلة الشيخ علي بن شيبان العامري، الذي أوصى في خطبته بتقوى الله عز وجل والرجوع إليه والمبادرة بالتوبة النصوح والإنابة إلى المولى سبحانه وتعالى وإخلاص العبادة له وحده سبحانه، محذراً من الوقوع في المعاصي والفتن والمحرمات والمنكرات وأكل أموال الناس بالباطل والظلم وبخس المكاييل والموازين.


وعدد في خطبته النعم الكثيرة التي منّ الله بها على عباده ويستوجب بها شكره وذلك بالتقرب إليه سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة من دعاء وصلاة وصيام وزكاة، والخضوع بين يديه والتذلل له بكثرة الدعاء والابتهال والإنابة، داعيا الله سبحانه وتعالى أن ينزل الغيث ويبسط رحمته على عباده.

روابط ذات صلة

خطيب المسجد الحرام للمصلين في صلاة الاستسقاء:”اتقوا الله ولا تفسدوا في الأرض”

خطيب المسجد الحرام للمصلين في صلاة الاستسقاء:”اتقوا الله ولا تفسدوا في الأرض”
جموع المصلين يؤدون صلاة الاستسقاء في المسجد الحرام (فيديو)

جموع المصلين يؤدون صلاة الاستسقاء في المسجد الحرام (فيديو)
بعد أن دعا لها خادم الحرمين.. “الشؤون الإسلامية” تحدد مواعيد إقامة صلاة الاستسقاء بمدن المملكة

بعد أن دعا لها خادم الحرمين.. “الشؤون الإسلامية” تحدد مواعيد إقامة صلاة الاستسقاء بمدن المملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*