“الجهاز العسكري” يسلم أسر شهداء منسوبي الحرس الوطني وسام الملك عبدالعزيز

محررو المناطق:

قام اللواء الركن نايف بن ماجد رئيس الجهاز العسكري المكلف، بالنيابة عن الأمير عبدالله بن بندر وزير الحرس الوطني، بتسليم عدداً من أسر شهداء الواجب من منسوبي الوزارة وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة.

ونشرت وزارة الحرس الوطني عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عددًا من الصور لتسلم أسر شهداء الواجب من منسوبي الوزارة وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة إنفاذًا للأمر الملكي الكريم.