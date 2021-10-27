احدث الأخبار

“الجهاز العسكري” يسلم أسر شهداء منسوبي الحرس الوطني وسام الملك عبدالعزيز
أبرز المواد
 شرطة مكة تطيح بمواطن أتلف مرافق عامة بـ”الخرمة” (فيديو)
محليات
 السلطات الصينية تحذر من تدهور الأوضاع بعد تفشي “دلتا”: أسوء من ووهان
منطقة القصيم
 “الوطني للعمل”: ارتفاع نسبة التوطين بالقطاع الخاص إلى أكثر من 23% خلال 2021  
محليات
 تعليم المدينة المنورة ينظم لقاءً للتعريف بـ”مركز الوثائق والمحفوظات”
محليات
 أمير جازان بالنيابة يؤدي صلاة الاستسقاء بجامع خادم الحرمين
محليات
 أربعيني يتحرش بفتاة قاصر داخل مول شهير في جدة.. وفيديو يوثق الواقعة
أبرز المواد
 لتحسين المشهد الحضري.. أمانة العاصمة المقدسة تنفذ 537 جولة ميدانية
منطقة مكة المكرمة
 نسبة التعافي بالمملكة تصل لـ98%.. إحصائية جديدة لفيروس كورونا بدول الخليج  
محليات
 تصل 15 ألف ريال.. تغريم 50 عقارًا مخالفًا في “رحبة شقراء”
أبرز المواد
 تدمر مناعة الجسم.. تقرير يحذر من 5 عادات غذائية صباحية خاطئة
أبرز المواد
 تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس.. وعيار 21 يسجل 186,82 ريال خلال التعاملات الصباحية
أبرز المواد
“الجهاز العسكري” يسلم أسر شهداء منسوبي الحرس الوطني وسام الملك عبدالعزيز

“الجهاز العسكري” يسلم أسر شهداء منسوبي الحرس الوطني وسام الملك عبدالعزيز

أبرز المواد
شرطة مكة تطيح بمواطن أتلف مرافق عامة بـ”الخرمة” (فيديو)

شرطة مكة تطيح بمواطن أتلف مرافق عامة بـ”الخرمة” (فيديو)

محليات
السلطات الصينية تحذر من تدهور الأوضاع بعد تفشي “دلتا”: أسوء من ووهان

السلطات الصينية تحذر من تدهور الأوضاع بعد تفشي “دلتا”: أسوء من ووهان

منطقة القصيم
“الوطني للعمل”: ارتفاع نسبة التوطين بالقطاع الخاص إلى أكثر من 23% خلال 2021  

“الوطني للعمل”: ارتفاع نسبة التوطين بالقطاع الخاص إلى أكثر من 23% خلال 2021  

محليات

“الجهاز العسكري” يسلم أسر شهداء منسوبي الحرس الوطني وسام الملك عبدالعزيز

“الجهاز العسكري” يسلم أسر شهداء منسوبي الحرس الوطني وسام الملك عبدالعزيز
http://almnatiq.net/?p=1060232
محررو المناطق:

قام اللواء الركن نايف بن ماجد رئيس الجهاز العسكري المكلف، بالنيابة عن الأمير عبدالله بن بندر وزير الحرس الوطني، بتسليم عدداً من أسر شهداء الواجب من منسوبي الوزارة وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة.
ونشرت وزارة الحرس الوطني عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عددًا من الصور لتسلم أسر شهداء الواجب من منسوبي الوزارة وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة إنفاذًا للأمر الملكي الكريم.

 

روابط ذات صلة

تفعيلا لمبادرة حراس الوطن.. تنظيم ملتقى علمي لبحث جهود خدمة المجتمع واستقراره

تفعيلا لمبادرة حراس الوطن.. تنظيم ملتقى علمي لبحث جهود خدمة المجتمع واستقراره
الشؤون الصحية بالحرس الوطني تعلن عن وظائف شاغرة.. تعرف على التخصصات المطلوبة

الشؤون الصحية بالحرس الوطني تعلن عن وظائف شاغرة.. تعرف على التخصصات المطلوبة
أمير حائل يتسلم التقرير الإحصائي لكتيبة مكافحة الشغب بالحرس الوطني

أمير حائل يتسلم التقرير الإحصائي لكتيبة مكافحة الشغب بالحرس الوطني

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*