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مصاب بكورونا يفارق الحياة على متن طائرة متجهة إلى ألمانيا

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مصاب بكورونا يفارق الحياة على متن طائرة متجهة إلى ألمانيا

مصاب بكورونا يفارق الحياة على متن طائرة متجهة إلى ألمانيا
http://almnatiq.net/?p=1060235
المناطق - وكالات:

في واقعة غريبة، لفظ أحد ركاب طائرة متوجه في رحلة جوية بين إسطنبول في تركيا و هامبورغ في ألمانيا أنفاسه الأخيرة، حيث كان مصابًا بفيروس كورونا، ولم يكتشف أحد من أطقم الطائرة حالة الوفاة إلا بعد هبوطها ومغادرة جميع الركاب.

حيث كان يجلس الرجل المصاب بفيروس كورونا بجانب إحدى النوافذ في الطائرة وظل جالسًا في مكانه حتى فارق الحياه، وبعد هبوط الطائرة توجه طاقم الطائرة لإيقاظه فلم يستجب لهم وتبين وفاته.

ويذكر أن الحادث وقع يوم الأحد الماضي، على متن رحلة جوية بين إسطنبول في تركيا و هامبورغ في ألمانيا. وكان الرجل (51 عاماً) يسافر وحيداً، وكان يجلس بجانب إحدى النوافذ، حسب وكالة الأنباء الهولندية «أي إن بي».

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