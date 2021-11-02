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أمانة جدة تنظم مبادرة تشجير بمشاركة أصحاب الهمم من متلازمة داون

أمانة جدة تنظم مبادرة تشجير بمشاركة أصحاب الهمم من متلازمة داون

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أمانة جدة تنظم مبادرة تشجير بمشاركة أصحاب الهمم من متلازمة داون

أمانة جدة تنظم مبادرة تشجير بمشاركة أصحاب الهمم من متلازمة داون
http://almnatiq.net/?p=1060243
المناطق - مكة المكرمة:

نظمت الإدارة العامة للعلاقات المجتمعية بأمانة محافظة جدة مبادرة “غرس الشتلات” بحديقة التحلية بمشاركة أصحاب الهمم من خريجي “متلازمة داون” مركز العون بجدة، والتي تهدف لدمج هذه الفئة الغالية في المجتمع وتمكينهم لإثبات ذاتهم وقدراتهم والتحديات التي تواجههم.

وأوضح مدير عام العلاقات المجتمعية، هتان بن هاشم حموده، أن المبادرة تأتي تماشياً مع استراتيجية الأمانة لتعزيز الثقافة التطوعية بمشاركة أصحاب الهمم كأحد برامج جودة الحياة البيئية في المحافظة والمستندة إلى رؤية المملكة 2030، لافتاً إلى أهمية مشاركة أصحاب الهمم في المبادرات لضمان اندماجهم في المجتمع ليكونوا مساهمين ومشاركين في إنجازات المبادرات.

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