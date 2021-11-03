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“القصيم” تفعل المرحلة الثامنة لحملة “أرض القصيم خضراء”

“القصيم” تفعل المرحلة الثامنة لحملة “أرض القصيم خضراء”

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شرطة مكة تسترد 8 مركبات مسروقة بمحافظة جدة.. وتقبض على سارقها

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“القصيم” تفعل المرحلة الثامنة لحملة “أرض القصيم خضراء”

“القصيم” تفعل المرحلة الثامنة لحملة “أرض القصيم خضراء”
http://almnatiq.net/?p=1060316
المناطق- القصيم:

فعلت جامعة القصيم، مُمثلة بالإدارة العامة للصيانة والخدمات أمس، المرحلة الثامنة من حملة “أرض القصيم خضراء”، وذلك بمقر الجامعة.

وتهدف المرحلة لزراعة ما يقرب من 12 ألف شتلة من الأشجار المتنوعة في جميع أرجاء المدينة الجامعية، حيث تحرص الجامعة على المشاركة في هذه الحملة في كل عام، وسوف تستمر في دعمها لضمان توفير بيئة صحية ونظيفة داخل المدينة الجامعية.

وتأتي الحملة للحفاظ على البيئة، ومكافحة التصحر، ومكافحة التصحر واستعادة الغطاء النباتي، وزيادة المساحة الخضراء في المدينة الجامعية من خلال التوسع في أعمال التشجير، ورفع النسبة الإجمالية للمساحات الخضراء فيها.

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