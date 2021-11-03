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“تجمع صحي” الشرقية ينفذ أكثر من 5 آلاف زيارة منزلية إلى المرضى

“تجمع صحي” الشرقية ينفذ أكثر من 5 آلاف زيارة منزلية إلى المرضى

المنطقة الشرقية
أكثر من 73 ألف مستفيد من خدمات العيادات بمراكز الرعاية الصحية الأولية في نجران

أكثر من 73 ألف مستفيد من خدمات العيادات بمراكز الرعاية الصحية الأولية في نجران

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“تجمع صحي” الشرقية ينفذ أكثر من 5 آلاف زيارة منزلية إلى المرضى

“تجمع صحي” الشرقية ينفذ أكثر من 5 آلاف زيارة منزلية إلى المرضى
http://almnatiq.net/?p=1060327
المناطق- الشرقية:

نفذ التجمع الصحي في الشرقية خلال شهر أكتوبر الماضي 5690 زيارة للمرضى في منازلهم عبر خدمات برنامج الرعاية المنزلية، استفاد منها عدد من المرضى المسجلين في البرنامج من خلال 16 مستشفى مفعل للبرنامج.

وتشتمل خدمات الرعاية الصحية المنزلية على الرعاية الطبية والتمريضية الشاملة ومتابعة المرضى طريحي الفراش وكبار السن ورعايتهم صحيًا ونفسيًا، إضافة إلى توفير خدمة العلاج الطبيعي والعلاج التنفسي والتغذية السريرية والخدمات الاجتماعية والتثقيفية للمريض وراعي المريض والعائلة.

يذكر أن وزارة الصحة تقدم خدمات الرعاية الصحية المنزلية في جميع مناطق ومحافظات المملكة، من خلال فرق طبية مدربة ومؤهلة يعملون في العديد من المستشفيات والمدن الطبية بمختلف مناطق ومحافظات المملكة، حيث يُقبَل المرضى في خدمات الرعاية الصحية المنزلية لتقديم الخدمات الطبية لهم وهم بين أهليهم وذويهم وفقاً لمعايير معتمدة.

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