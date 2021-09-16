“فلكية جدة”: تقابل كوكب أورانوس مع الشمس غدا

المناطق- واس:

يصل كوكب أورانوس يوم غدٍ الجمعة 05 نوفمبر 2021 إلى حالة التقابل مع الشمس في سماء الأرض عند الساعة 02:49 صباحا بتوقيت مكة المكرمة؛ وسيكون في أقرب مسافة من كوكبنا خلال العام، وقُرصُه مُضاءٌ بالكامل بنور الشمس، وهو أفضل وقت لرصده خلال العام.

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن ظاهرة تقابل أورانوس تحدث كلما مرت الأرض بين الشمس والكوكب، ويجب التوضيح أن المقصود بأن أورانوس في أقرب مسافة من الأرض هو بحسب المعايير الفلكية فقط فهو يبعد فعلياً 2.8 مليار كيلومتر من كوكبنا ما يعني أن أورانوس ما يزال بعيداً.

وقال: “نظرا لأن أورانوس في التقابل فهو سيشرق مع غروب الشمس ويصل إلى أعلى نقطة في السماء عند منتصف الليل ويغرب مع شروق شمس اليوم التالي، ولحسن الحظ فإن القمر الذي عادة يطمس الأضواء الخافتة في السماء لن يكون موجودًا؛ مما يعني بأنها فرصة مثالية لرصد الأجسام الخافتة في أعماق الفضاء”.

وأشار إلى أنه سيكون مثل النجوم الخافتة للعين المجردة وسيبلغ قطره 3.8 ثوان قوسية فقط، لافتاً الانتباه إلى أن هذا يكفي لرؤيته على شكل كرة ضبابية صغيرة من خلال التلسكوبات عالية القوة، حتى من خلال التلسكوبات الصغيرة جيدة الصنع.

وبين أبو زاهرة أن الراصد لرؤية أورانوس بالعين المجردة يجب أن يكون من موقع مظلم بعيد عن التلوث الضوئي للمدن ولكن يمكن رؤيته بسهولة من خلال المنظار كنقطة ضوئية خافتة بشرط أن يعرف الراصد تحديد موقعه باستخدام أحد التطبيقات.