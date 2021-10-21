مواعيد مباريات اليوم بدوري المحترفين.. صدام ومواجهات نارية مرتقبة

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يشهد جدول مباريات دوري المحترفين اليوم الخميس 4 نوفمبر 2021، العديد من المباريات المهمة والمواجهات النارية على رأسها لقاء الهلال مع ضمك، وذلك ضمن الجولة الـ11 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ــ الهلال ضد ضمك

نادي الهلال، يلتقي نظيره ضمك في تمام الساعة 5:50 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، حامل لقب الدوري للمحترفين، ومتصدر جدول الترتيب في الموسم الحالي، وتذاع المباراة عبر شاشة القناة الرياضية السعودية (ssc) اتش دي.

ويتصدر فريق ضمك جدول ترتيب الدوري للمحترفين برصيد 21 نقطة، فيما يحتل الهلال المركز الرابع برصيد 16 نقطة.

* تشكيل الهلال المتوقع ضد ضمك

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف

خط الدفاع: ناصر الدوسري، علي البليهي، محمد جحفلي، محمد البريك

خط الوسط: سلمان الفرج، جوستافو كويلار، محمد كنو

خط الهجوم: سالم الدوسري، بافيتيمبي جوميز، لوسيانو فييتو

ــ لقاء الفيصلي مع نظيره أبها

يصطدم فريق الفيصلي مع نظيره أبها، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، في إطار منافسات الأسبوع الحادي عشر من دوري المحترفين في تمام السادسة إلا خمس دقائق مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة، و ستذاع المباراة بين الفريقين على قناة SCC HD1.

* تشكيل الفيصلي المتوقع أمام أبها

حراسة المرمى: مصطفى ملائكة

خط الدفاع: حسين قاسم – إيجور روسي – رافائيل سيلفا – صالح القميزي

خط الوسط: هشام فايق – عبد العزيز آل شريد

خط الوسط الهجومي: جيليرمي – رومان أمالفيتانو – عبد الرحمن الدوسري

خط الهجوم: جوليو تافاريس

* تشكيل أبها المتوقع أمام الفيصلي

حراسة المرمى: عبد العالي امحمدي

خط الدفاع: فهد الجميعة، أمين عطوشي، مهند القيضي، ساري عمرو

خط الوسط: ماتيتش، جهاد الزويد، سعد بقير، صالح العمري

خط الهجوم: مبونجو، تي فريدي

وكان قد تعادل الفيصلي في 5 مباريات وتعرض للخسارة في مباراتين ولم يحقق إلا انتصارين فقط، ويسعى لإصلاح مساره وتعديل مستواه بشكل أفض، ويرغب اليوم بأن يعوض تلك التعادلات التي استقبلها منذ بداية الموسم بالفوز اليوم على حساب نادي أبها.

بينما فريق أبها تراجع للمركز الثالث عشر بعد هزيمته أمام التعاون وتجمد رصيده عند 10 نقاط و وبالتالي يبحث مجدداً عن تحقيق العلامة الكاملة اليوم.

ــ مباراة الاتفاق والتعاون

يحاول فريق الاتفاق استغلال عاملي الأرض والجمهور بتحقيق التفوق على ضيفه التعاون في اللقاء الذي سيقام في تمام الساعة السابعة بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة بين الفرقين عبر SSC Sport 7HD & 7SD، وذلك ضمن الجولة الـ 11 بالدوري.

ويحتل فريق الإتفاق المركز الثاني عشر برصيد 10 نقاط، ويسعى الفريق أن يظهر بأداء جيد يعوضه عن الخسارة التي تلقاها أمام فريق ضمك الذي حقق الفوز بهدف مقابل لا شئ .

بينما يحتل فريق التعاون المركز السادس عشر والأخير في جدول الترتيب برصيد 7 نقاط جمعها الفريق من خلال 10 مباريات، ولم يتمكن من تحقيق الفوز إلا خلال مباراة واحدة فقط ، وتعادل في 4 مباريات وكانت الخسارة في 5 مباريات أخرى.

ــ الاتحاد ضد الفتح

في مواجه نارية يلتقي فريق الاتحاد مع الفتح في تمام الساعة 7:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، عبر شاشة القناة الرياضية السعودية (ssc) اتش دي، حيث يحتل الإتحاد المركز الثاني بالدروي برصيد 20 نقطة، ويبتعد الإتحاد بنقطة واحدة عن ضمك صاحب الصدارة حتى هذه اللحظة.

* تشكيل الإتحاد المتوقع ضد الفتح

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

الدفاع: حازم الزهراني – أحمد حجازي – زياد الصحفي – مهند الشنقيطي

الوسط: كريم الأحمدي – عبد الإله المالكي – إيجور كورونادو

الهجوم: عبد العزيز البيشي – عبد الرحمن العبود – رومارينيو