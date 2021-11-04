الصحة العالمية: لا مانع من أخذ لقاحي كورونا وإنفلونزا الطيور في وقت واحد

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قال مكتب الصحة العالمية في أوروبا، إنه لا مانع من أخذ لقاحي كورونا وإنفلونزا الطيور معا، مركدًا أن الوضع الحالي لانتقال عدوى كورونا في أوروبا مقلق جدًا، جاء ذلك في نبأ عاجل عبر قناة” العربية”.

وفي وقت سباق، كانت منظمة الصحة وافقت مؤخراً على لقاح ثامن للتحصين ضد “كوفيد 19″، وهو لقاح كوفاكسين COVAXIN، الذي تصنعه شركة بهارات بيوتك Bharat Biotech الهندية، حيث تم وضعه على قائمة الاستخدام الطارئ (EUL) بمنظمة الصحة العالمية، مما يعني أنه قد يكون متاحا قريبا للملايين في جميع أنحاء العالم.