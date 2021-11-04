رئيس جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز يلتقي بأعضاء هيئة التدريس

المناطق-الخرج:

التقى رئيس جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز الدكتور عبدالرحمن بن هلال الطلحي اليو بأعضاء هيئة التدريس في مسرح المدينة الجامعية بمحافظة الخرج.

بدأ اللقاء بكلمة لرئيس الجامعة رحب فيها بالحضور وقدم لهم شكره وتقديره على جهودهم التي بذلوها في سبيل تسهيل العودة الآمنة لمقاعد الدراسة خلال بداية الفصل الحالي وأكد على أهمية وجود مثل هذه اللقاءات التي تحقق التكامل والاستماع لوجهات النظر وطرح الآراء في سبيل تحقيق تطلعات الجميع، كما أكدّ على أهمية تضافر الجهود من أجل تحقيق أهداف الجامعة الأكاديمية والتعليمية والبحثيّة. موضحًا أن دور عضو هيئة التدريس يعد ركنًا أساسيًّا لنجاح الجامعة وتحقيق أهدافها الاستراتيجية.

كما استمع رئيس الجامعة لمداخلات أعضاء هيئة التدريس وأجاب على الاستفسارات الواردة وملاحظاتهم بكل وضوح وشفافية, وفي سؤال حول أهداف الجامعة البحثية أكد رئيس الجامعة أن جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز متميزة بحثياً وستواصل المزيد في دعم الباحثين وتسخير كافة الإمكانيات ومواجهة الصعوبات لتحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة في تطوير البحث العلمي والابتكار وأن تكون جامعة الأمير سطام متميزة أكاديمياً وتساهم في دعم سوق العمل بكوادر بشرية مميزة من خريجي وخريجات الجامعة ولن يتحقق أي نجاح إلا بتضافر الجهود من الجميع .